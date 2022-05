BEAULIEU, Gérard



À son domicile, le 1er mai 2022, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédé monsieur Gérard Beaulieu, époux de madame Jacqueline Lessard, fils de madame feu Ida Paquin et de monsieur feu Joseph Émile Beaulieu. Il demeurait à Québec.La mise en terre du corps se fera au cimetière Saint-Charles. Outre son épouse Jacqueline, il laisse dans le deuil ses enfants : Yves, Lucie (André Miville), Robert (Chantal Isabelle), Gisèle (Daniel Saint-Pierre) et Julie (Paul Marcoux); ses petits-enfants : Véronique (Sarah Legendre), François (Amélie Masson), Catherine (Guyaume Arseneault), Philippe (Laurie Gagné-Sansfaçon), Joey (Iandra Komlosy), Antoine (Émilie Rochefort), Benoit (Chania Thériault), Valérie (Louis Julien Berry), Gabrielle, Laure (Tiziano Siri) et Alice; ses arrière-petits-enfants : Juliette, Léonie, Anna Rose, Elias, Arthur, Alissa, Jasmine et Julianne; ses frères et sœurs : Suzanne (Dr Maurice Crépeau), Yvan (Céline Marquis), Pierre (Marie Morin), Louise (feu Thomas Pelletier), Simon (Denise Côté), Claire (feu Roger Brassard) et Jacques (Michèle Thivierge); sa belle-soeur Mariette (Richard Dufour), ainsi que de nombreux autres membres de la familles et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé : Madeleine, Yvette (feu Claude Foley), Marc (feu Thérèse de Carufel) et Thérèse (feu Clément Jean), ainsi que ses beaux-frères : Félicien, Joachim (Claire Blondeau), Camille (Monique Laflamme), Philippe (Gertrude Dubeau), Télesphore (Brigitte Breton), Raymond (Thérèse Taillon), Gabriel (Denise Nadeau) et Marc-André (Diane Kirouac). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. Site Web : https://www.coeuretavc.ca/