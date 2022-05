TRUDELLE, Gérard



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 22 avril 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Gérard Trudelle, époux de dame Estelle Deschênes. Il était le fils de feu Julie-Anne Bédard et de feu Ernest Trudelle. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 22 mai 2022, de 14h à 17h.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13 heures. Il laisse dans le deuil son épouse Estelle Deschênes, ses enfants : Claude (Cendrine Chénel), Yves (Chantal Gingras) et Martin (Catherine Tremblay); ses petits-enfants : Anaïs (Éloi Paradis-Deschênes), Loïc, Arianne, Édouard, Olivier, Laurent; son arrière-petite-fille : Dali Chénel-Paradis. Il était le frère de feu Georgette (feu Paul-René Bédard), feu Adrien (Jacqueline Bédard), feu Cécile (feu Alexandre Brousseau), feu Jean-Baptiste (feu Henriette Pleau), feu Charles-Henri (feu Yolande Guilbeault, feu Béatrice (feu Gaston Fillion), Odélie (feu Marcel Bédard), Gemma (en premières noces feu Paul Duchesneau, en secondes noces feu Gilles Sabourin), Louise (Denis Fréchette), Bruno (en premières noces feu Lise Plante, en secondes noces Monique Lemieux). De la famille Deschênes, il était le beau-frère de Riella (feu Raymond Carrière), feu Claudette (en premières noces Raymond Lavoie, en secondes noces feu Roger Guay), feu Richard (feu Carmen Roy), feu Marc (Gertrude Gagnon), Éliane (feu Gilles Aubé), Jacqueline (André Gauthier), Andrée (Yves Quintin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs et l'équipe de cardiologie de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les multiples attentions, leur réconfort et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.