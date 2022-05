Alouettes de Montréal : «Plusieurs jeunes de grande qualité» -Khari Jones

L’entraîneur-chef des Alouettes, Khari Jones, est déjà excité par les outils qu’il aura à sa disposition cette saison.

«Les gens vont voir de superbes compétitions dans les prochains jours, a dit Jones, samedi, à la veille de l'ouverture du camp d'entraînement à Trois-Rivières. Nous avons un très bon groupe de joueurs avec des vétérans et des recrues qui tenteront de faire leur place. Ça va être excitant pour nous [...]. Notre repêchage a très bien été. Nous sommes très heureux de nos ajouts. Maintenant, il faut simplement assembler les pièces pour que tout fonctionne. Nous aurons plusieurs jeunes de grande qualité.»

«Il va y avoir des batailles partout sur le terrain, a-t-il ajouté avec le sourire. On a perdu quelques joueurs en défensive et on a plusieurs bons receveurs. Nous sommes confortables avec les vétérans qui sont de retour, mais il y a toujours de la place pour de nouveaux joueurs qui vont monter leur jeu d’un cran.»

Jones insistera sur la discipline dès la première journée du camp.

«C’est important pour moi de laisser savoir aux joueurs pourquoi ils sont ici, a-t-il signalé. Nous voulons une équipe disciplinée qui se soucie des détails. C’est ce que je vais dire aux joueurs à ma façon.»

Prêts à toute éventualité

La menace d’un conflit de travail imminent dans le circuit ne semble pas déranger Khari Jones.

«C’est possible [que le camp soit perturbé], mais nous sommes prêts à toute éventualité, a fait savoir l’entraîneur-chef [...]. Les joueurs sont des professionnels. Lorsque c’est le moment de travailler, ils sont prêts à le faire.»

En poste depuis 2019, le chef d’orchestre a traversé plusieurs tempêtes. Il croit que tout est en place pour connaître du succès cette saison.

«Je crois que l’expérience acquise lors des deux dernières années va m’aider, a confié Jones. Il y a eu énormément de hauts et de bas. Maintenant, je sais un peu mieux comment gérer les différentes situations pour m’assurer que toutes les pièces sont en place pour connaître du succès. C’est certain que tous les changements que nous avons faits récemment dans le personnel d’entraîneurs et dans l’alignement vont m’aider à être un meilleur entraîneur.»