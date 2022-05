MARCEAU, Ann Lacourcière



Au CHUL, le 9 avril 2022, est décédée à l'âge de 85 ans, madame Ann Lacourcière de St-Joseph-de-Beauce. Elle était l'épouse de feu André Marceau de Québec, et la fille de feu Josephine Dion de Chicago et de feu Antoine Lacourcière de St-Victor-de-Beauce. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, dès midi, auet les invités pourront prendre part à une réception en son honneur tout de suite après. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement, dans l'intimité, au Cimetière St-Charles. Elle laisse dans un deuil profond ses cinq filles: Joanne (Christian Corbeil), Catherine "Katie" (Claude Dumoulin), Silvie (Alec Ouellet), Geneviève "Genie", Elisabeth "Zabie" (Pierre Voisine); ses dix petits-enfants: Sophie (Paul Genest) et Stéphanie Marceau-Deschesnes (Stéphane Leblanc), Marc (Laurence Léveillé) et Valérie Sanderson (Hanzen Delgado), Daphné Marceau-Ménard (Éric Morneau-Lépine), Élodie et Antoine Desrochers-Marceau (Maxime Leclerc), Anne-Laure, Gabrielle et Cyrille Morin; ainsi que son adorable arrière-petit-fils, Charles Genest.Elle laisse également dans le deuil son frère Henri (Anne Turgeon), ses sœurs: Élise (Serge Boucher) et Lucy (Michel Caron), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marceau: feu Gilles (Charlotte Couture), feu Claude (feu Georgette Tremblay), feu Mère Patrice O.S.U., feu Abbé Paul, feu Marie (feu Louis Lemieux), feu Louis (Suzanne Duquet), feu Vincent (Danielle Gagnon), feu Élizabeth (Yvon Gauthier), Picard (feu Lilia Chaloult), feu Robert (Thérèse Marier), Pierre (Danielle Roy), Michel (Paulette Girard) et Marguerite "Ti-Coune" (feu Marc Dorion); ainsi que sa filleule Judyth et plusieurs autres neveux et nièces, qu'elle a chéris jusqu'à la fin et qui l'ont beaucoup aimée. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs amis et parents, dont sa grande amie Monique Tremblay, dont il faut souligner la présence indéfectible pendant plus de 50 ans. Maman était une personne appréciée par tous les gens qui croisaient sa route. Généreuse, drôle et infatigable, elle excellait en cuisine et aimait nourrir des tablées joyeuses remplies d'amis et de membres de la famille, où il faisait bon argumenter et rire. Elle a toujours placé le bien-être de sa famille au centre de ses priorités. Maman d'amour, tu nous as tant donné sans rien attendre en retour. Repose en paix. God Bless You. Nous tenons à remercier le personnel de l'UCDG de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués, en particulier la docteure Gabrielle Lafrenière pour sa bienveillance et sa grande empathie. Nous avons une pensée reconnaissante pour tous ceux qui ont accompagné maman vers son dernier repos avec humanité dans la douceur et la délicatesse.