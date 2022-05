GUILLEMETTE LACHANCE, Irène



À l'Oasis de Saint Damien, est décédée paisiblement le 3 mai 2022, à l'âge de 95 ans, madame Irène Lachance. Elle est allée rejoindre son époux Josaphat Guillemette. Elle était la fille de feu Joseph Lachance et feu Yvonne Mercier. Elle demeurait à Saint-Damien-de- Buckland.La famille recevra les condoléances à lade 12h à 14h45.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise, Clément (Raymonde Savoie); ses petits-enfants: Julie Aubin, Valérie Aubin (Sébastien Aubin), Jean-Philippe Aubin (Valérie Boily), Charles-André Aubin, Audrey Guillemette et Cédric Savoie Guillemette (Sophie de l'Étoile); ses arrière-petits-enfants: Marianne et Rose Isabel, Mathis et Zachary Aubin, Félix-Antoine Boutin, Nathan et Loïc Aubin. Elle était la sœur de : André Lachance (feu Jeannine Roy), feu Thérèse (feu Robert Trachy) et feu Paul (feu Jeannette Richard). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guillemette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(es). Un grand merci à toute la grande famille de l'Oasis de Saint-Damien pour les bons soins prodigués et l'attention donnée tout au long de ces années. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Oasis St-Damien, 65, route St-Gérard St-Damien-de-Buckland (Québec) G0R 2Y0 site internet : www.oasisstdamien.com Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la