GRÉGOIRE, Yves



À son domicile, le 8 décembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Yves Grégoire, conjoint de feu madame Denise Fournier, fils de feu Joseph Grégoire et de feu Nathalia Turmel. Il demeurait à Beaumont.Il laisse dans le deuil son fils Pascal; ses frères et sa sœur: Jean (Judith Poulin), François (Suzanne Bégin) et Lina (Laurent Laflamme); ses beaux-frères et belles-sœurs: Micheline Turgeon (feu Gilles Grégoire), Isabelle Roy (feu Claude Grégoire), Maurice (Linda Duclos), Gilles (Nicole Francis), Roger (Valérie Maltais) et Jean (Nicole Poulin); ses beaux-fils et belles-filles: Karin Journeault (Philippe Couture), Jean-Philip Journeault (Catherine Rémillard) et Amélie Journeault (Jérôme Robin-Thériault); ses beaux-petits-enfants: Élie, Léa, Juliette, Antoine, Thomas, Hubert et Édouard; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.