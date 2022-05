MARCOTTESoeur Clémence, s.c.s.l.

MARCOTTE

Soeur Clémence, s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 12 mai 2022, à l'âge de 96 ans dont 77 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Clémence Marcotte (en religion Sœur Louise-du-Carmel, sœur de la Charité de St-Louis), fille de feu Georges Marcotte et de feu Louise Bureau. Elle était native de N.-D. de Portneuf, Québec. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. De sa famille: son frère Louis et sa belle-sœur Armande Marcotte. Elle était la sœur de : feu Rose-Alma, feu Georges, feu Paul-Émile, feu Émile, feu Brigitte, feu Noël (Armande Marcotte), feu Fernand, feu Hélène, feu Louise. Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, et ses amis(es). Elle a œuvré de nombreuses années en Haïti. La défunte sera exposée à lalundi 16 mai de 9 h 30 à 11 h et de 12 h 30 à 14 h.suivi de l'inhumation au cimetière Mont-Marie, sous la direction du