DESROCHERS, Stéphane



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 mai 2022, à l'âge de 47 ans, est décédé monsieur Stéphane Desrochers, conjoint de madame Marie-Ève Roch, fils de feu monsieur Ulric Desrochers et de feu madame Yolande Beaulieu. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles : Magaly et Audrey; ses frères et sœurs : feu Johanne, Ginette, Danielle (Robert Coulombe) et Mario (Line Côté); ses beaux-parents : Michel Roch (Lise Voukirakis) et Louise Sénéchal (Claude St-Amour); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Roch : Caroline (Benoit), Sandra, Diane, Gabrielle et Julie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e )s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC. https://www.coeuretavc.ca/La famille vous accueillera auà compter de 11 h.