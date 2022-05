O'CONNOR, Monique Guérard



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 1er mars 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Monique Guérard, épouse de feu John Stephen O'Connor. Elle était la fille de feu Yvonne Gagné et de feu Alphonse Guérard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13 heures, et de là au cimetière St-Patrick. Madame Monique Guérard laisse dans le deuil ses enfants : Gary O'Connor (Murielle Léger O'Connor), Steve O'Connor (Marie-France Beaudry), Brian O'Connor; ses petits-enfants : Mélanie O'Connor (Matthew Conklin), Caroline O'Connor (Brandon Harper), Jeffrey O'Connor (Stéphanie Dor), Gabriel O'Connor (Amanda Bolger), Rebecca O'Connor; ses arrière-petits-enfants : Madison, Miller Conklin et Emma, James O'Connor; ses sœurs : Sœur Claire (M.I.C.), Éveline (feu Rémi Gagnon) et son frère Michel (Huguette Cousineau); sa belle-sœur Suzanne Rousseau (feu Guy Guérard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, QC, G1S 3G3 ou www.societealzheimerdequebec.com