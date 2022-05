HÉROUX, Jeanne



C'est avec un profond chagrin que la famille annonce le décès de Jeanne Héroux, le 6 mars 2022, à l'âge de 90 ans, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Elle était l'épouse de feu monsieur Claude Héroux, fille de feu Marie-Anna Baril et de feu Aurelien Goulet. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michèle, Jacques, François, Guy, Danièle, Hélène (Rénald Marceau); ses petits-enfants: Mathieu (Catherine Bolduc), Amélie (Charles Mchaik), Juliane (Robert Hunter), Charles, Jean-Philippe (Clémence Mercille); ses arrière-petits-enfants: Xavier, Ophélie, Léopold; ses frères et ses sœurs: Liliane, Marielle (feu Henry Osman), Michel, Jean et de nombreux neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Selon la volonté de la défunte le service commémoratif a eu lieu en privé avec la famille immédiate auLa mise en terre a eu lieu au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Un remerciement spécial à l'hématologue Dre Stéphanie Cloutier de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, pour les excellents soins prodigués et M. Louis Morin fiscaliste-conseil pour ses précieux services depuis 1984.