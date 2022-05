Capitales de Québec: «Je ne pouvais pas rêver mieux» -David Glaude

Avec quatre coups sûrs en autant de présences, dont un circuit, le Québécois David Glaude n’aurait pu imaginer un plus beau scénario pour ses débuts officiels dans l’uniforme des Capitales de Québec.

«C’était un match incroyable, je ne pouvais pas rêver mieux», a-t-il convenu samedi, au lendemain d’une victoire de 7 à 4 obtenue par les Capitales, dans l’État de l’Illinois, face aux ThundersBolts de WindyCity.

Glaude, 27 ans, avait eu tout le temps d’imaginer cette partie inaugurale dans l’uniforme des Capitales depuis la transaction l’ayant fait passer des Aigles de Trois-Rivières au club de Québec, en novembre 2019. Or, la pandémie de COVID-19 avait retardé cette grande journée puisqu’il avait défendu les couleurs d’une formation temporaire, soit Équipe Québec, l’an dernier.

«Ça faisait longtemps que j’attendais de jouer ce premier match avec les Capitales et c’est probablement mon meilleur match à date chez les professionnels», a ajouté Glaude, à propos de sa performance de vendredi au cours de laquelle il a obtenu quatre points comptés.

«Je suis très content pour lui, a pour sa part commenté le gérant Patrick Scalabrini. Disons qu’il n’a pas raté son entrée.»

La bougie d’allumage

Le joueur de deuxième coussin, qui est originaire de la région de Québec, avait d’ailleurs été inséré au premier rang de la formation offensive par Scalabrini. Il a entamé la rencontre avec un simple au champ gauche pour mieux croiser le marbre, un peu plus tard, sur un coup sûr d’un autre Québécois, le voltigeur Jonathan Lacroix.

C’est en début de cinquième manche que Glaude a frappé la longue balle, ce qui procurait une avance de 4 à 2 aux Capitales dans cette partie. En plus de ses quatre coups sûrs, le Québécois a également soutiré un but sur balles, en septième, et réussi deux buts volés.

Après ce spectaculaire gain pour débuter la campagne dans la Ligue Frontière de baseball, Glaude et les Capitales avaient à nouveau rendez-vous avec les ThunderBolts, samedi soir. Le troisième et dernier match de cette série est prévu dimanche tandis que ce grand voyage de neuf parties en 10 jours aux États-Unis se poursuivra à Joliet, en Illinois, et Evansville, en Indiana. Rappelons que les Capitales ouvriront leur saison locale le mardi 24 mai, au Stade Canac, face aux Grizzlies de Gateway.

- Chez les Aigles de Trois-Rivières, c’est le Québécois Raphaël Gladu qui a entrepris, vendredi soir en Ohio, sa saison sur les chapeaux de roues. Dans un gain de 7 à 4 des Aigles face aux Crushers de Lake Erie : quatre coups sûrs, dont un triple et un circuit, pour Gladu en cinq présences au bâton.