BLANCHETTE LÉTOURNEAU, Gisèle



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 28 avril 2022, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Gisèle Létourneau épouse de monsieur André Blanchette. Elle était la fille de feu Lucien Létourneau et de feu Antoinette Caron. Elle demeurait à Saint-Philémon.La famille recevra les condoléances à laà compter de 17h, suivi d'L'Inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses filles : Nathalie (Michel Dumas) et Julie; ses petits-enfants : Danny Pelletier (Johanne Gosselin), Sabrina Pelletier (Dave Bisson), Erika Genest (Antoine Percy) et Léa Genest ainsi que son arrière-petit-fils Hayden Pelletier. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Létourneau et Blanchette ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du CLSC de Bellechasse et du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués à madame Létourneau. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec 5415, Paré, bureau 200 Mont-Royal (Québec) H4P 1P7. Site internet www.sla-quebec.ca. Des formulaires seront disponibles à la salle. Madame Létourneau a été confiée pour crémation à la