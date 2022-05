Cinq choses à savoir de «Downton Abbey: une nouvelle ère»

Les Grantham sont de retour! Cette fois-ci, l’auteur Julian Fellowes et le réalisateur Simon Curtis entraînent les cinéphiles en 1928, à la fois dans la demeure familiale et dans le sud de la France.

En raison de la pandémie, la sortie du long métrage a été reportée plusieurs fois, car cette suite devait, au départ, arriver sur les écrans le 22 décembre 2021. Downton Abbey: une nouvelle ère débute par le mariage de Tom Branson (Allen Leech) et Lucy Smith (Tuppence Middleton), puis les événements s’enchaînent. Violet Grantham (Maggie Smith) hérite d’une demeure sur la Riviera française du marquis de Montmirail qui vient de décéder. Robert (Hugh Bonneville) et Cora Grantham (Elizabeth McGovern) répondent à l’invitation du fils du marquis (Jonathan Zaccaï) et plusieurs membres de la famille décident de se joindre à eux. Pendant ce temps, à Downton, Lady Mary (Michelle Dockery) accepte d’accueillir le tournage du film de Jack Barber (Hugh Dancy), ce qui aura des conséquences non négligeables sur de nombreux employés.

Michelle Dockery est la vedette de l’une des deux intrigues du film. L’actrice voit une évolution indéniable dans son personnage de Lady Mary. «Elle gère la maison et y prend plaisir. Elle ne se voyait pas du tout en cheffe de maison et, pendant les 10 ans de l’émission, on la voit se sentir confortable dans cette fonction. C’est une transformation très intéressante parce qu’elle ne voulait pas de ce rôle, qu’elle apprécie maintenant.» La relation entre elle et Violet est aussi développée. «On a l’impression qu’elle se confie énormément à Violet, de souligner Michelle Dockery. On ne le voit pas directement, mais on constate qu’il existe, entre elles, une communication muette.»

Qui dit Downton Abbey dit forcément costumes éblouissants. Anna Robbins, la costumière, s’est surpassée et j’adore travailler avec elle puisqu’elle trouve toujours des vêtements incroyables, souligne Michelle Dockery. Normalement, elle va à Paris et dans plusieurs pays pour trouver des costumes, mais cette fois-ci, elle n’a pas pu en raison de la COVID-19 et la majorité des vêtements a été achetée en ligne. J’ai porté une robe originale de Missoni que j’ai adorée, de même qu’une robe Jean Patou et une splendide robe Fortuny en référence aux années 1930.»

La série et le premier film ont été tournés au château de Highclere. Le producteur Gareth Neame et l’auteur Julian Fellowes ont cherché, pour Downton Abbey: une nouvelle ère à trouver un nouvel endroit pour leur Downton. Ils ont passé six mois à parcourir l’Angleterre, pour finalement, revenir à Highclere qui, cette fois-ci, a accueilli une équipe de pas moins de 100 personnes.

Gareth Neame a expliqué la décision de faire voyager une partie de la famille Crawley. «J’ai toujours voulu les emmener en Europe et sur la Riviera en particulier parce que c’est un endroit qu’auraient visité les classes supérieures britanniques. Nous n’avons jamais vu la famille sortir d’Angleterre auparavant. L’aristocratie britannique était très influente sur la Riviera et quittait le nord de l’Europe pour échapper aux hivers rigoureux. Par contre, ce n’est pas avant la fin des années 1920 et le début des années 1930 qu’elle s’est aussi mise à voyager l’été, un phénomène popularisé par les Américains F. Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway. La villa et les jardins magnifiques que nous avons trouvés à Toulon illustrent parfaitement la Riviera que j’avais imaginée lorsque nous avions parlé de cette intrigue au tout début du projet.» Et sachez que la veuve du marquis de Montmirail à qui les Grantham iront rendre visite est jouée par l’actrice française Nathalie Baye.

Downton Abbey: une nouvelle ère arrive dans les salles obscures dès le 20 mai.