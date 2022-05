Club Soda: aider Haïti avec humour

Une dizaine d’humoristes se partageront la scène du Club Soda, mercredi, à l’occasion de la Soirée d’humour solidaire, un spectacle-bénéfice au profit d’Haïti. « C’est une façon pour nous de joindre l’utile à l’agréable », affirme l’animateur et porte-parole de l’événement, Erich Preach.

Organisée par le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI), cette soirée d’humour vise à amasser des fonds pour la reconstruction du Grand Sud d’Haïti, gravement touché par le séisme de l’été 2021.

Outre Erich Preach, le spectacle réunira sur scène Charles Brunet, Mélanie Couture, Gino Durante, Jean-Michel Élie, Oussama Fares, Anas Hassouna, Eddy King, Garihanna Jean-Louis, Richardson Zephir et Erika Suarez. La DJ Sweet La Rock se chargera quant à elle de l’ambiance musicale.

Ayant lui-même des origines haïtiennes, Preach n’a pas hésité à accepter le rôle d’animateur et de porte-parole de cet événement.

« Forcément, c’est une cause qui est proche de moi, a confié l’humoriste montréalais dans un entretien téléphonique accordé au Journal plus tôt cette semaine.

On a souvent un sentiment d’impuissance face à cela. On veut aider, mais on ne sait pas comment. Je pense que pour moi, m’impliquer dans un spectacle comme celui-là est ma meilleure façon d’aider et d’amener des gens à aider. [...] Les Québécois, on est des fans d’humour. On est une des places en Amérique du Nord qui consomme le plus d’humour par habitant. Je me dis que c’est peut-être une bonne idée d’utiliser l’humour pour parler de la cause d’Haïti avec plus de positivité qu’on ne le fait d’habitude. »

Entre amis

En plus d’animer le spectacle en assurant le lien entre les différents numéros présentés sur scène, Preach a utilisé ses contacts pour ajouter quelques-uns de ses amis humoristes à la liste d’invités.

« Parmi les artistes invités, il y a des gens qui sont très proches de moi et que je connais très bien comme Mélanie Couture, avec qui je fais un podcast, ou Eddy King, qui est un de mes frères dans l’humour, rappelle-t-il. J’ai contacté moi-même certains d’entre eux et ils ont tout de suite dit “oui”, même s’ils sont tous très occupés en ce moment. Je suis très content qu’ils aient tous accepté de donner de leur temps pour cet événement. C’est le fun qu’ils soient là pour aider la cause. »