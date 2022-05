Dossier spécial pêche: le milieu des pourvoiries s’est adapté

Lorsque j’ai fait mes débuts dans le milieu, les pourvoiries étaient uniquement des destinations chasse et pêche, qui n’offraient que des services pour ces amateurs, sans trop de confort. Aujourd’hui, elles ont réussi à développer une offre qui répond aux attentes des gens qui cherchent plus qu’une simple expérience en forêt.

• À lire aussi: Des vêtements pour après l’effort

• À lire aussi: Découvrir la pêche en motomarine

• À lire aussi: Dossier spécial pêche: Sépaq, une offre de pêche complète

Depuis quelques années, un séjour en pourvoirie est devenu synonyme d’une aventure en nature qui permet de pêcher, c’est certain, mais aussi d’aller plus loin en pratiquant des activités complémentaires très intéressantes, qui feront la joie de tous les membres de la famille.

Ainsi, en plus de la pêche qui demeure l’activité de base de ces territoires, il est possible de pratiquer la randonnée pédestre, des activités nautiques comme la baignade avec plages et jeux d’eau, l’observation de la nature et même de la randonnée équestre guidée dans certains endroits. Les kayaks et pédalos sont aussi de la partie. Les pourvoyeurs sont les mieux placés pour vous faire découvrir leur territoire et la nature qui les entoure.

Pour la pêche, le choix d’espèces est très impressionnant sur le territoire des pourvoiries. Elles mettent à votre disposition plus de 20 000 plans d’eau qui contiennent les espèces les plus populaires, comme la truite mouchetée, le doré, le grand brochet et plusieurs autres. Les pourvoiries comptent plus de 4500 unités d’hébergement.

DES HÉBERGEMENTS DIFFÉRENTS

Dans le passé, tous les chalets étaient en bois rond, avec une toilette sèche à l’arrière. C’était vraiment rudimentaire.

Avec le temps, toutes les pourvoiries sont arrivées à offrir beaucoup plus et beaucoup mieux pour les amateurs en matière de logement et de confort. Aujourd’hui, il y a des chalets, des auberges, des yourtes, des prêts-à-camper, une offre plus diversifiée qui peut accommoder tous les types de clientèle.

Un bel exemple, ce sont les bateaux-maisons qui font la fierté depuis plusieurs années des pourvoyeurs qui offrent leurs services au réservoir Gouin.

Photo courtoisie, FPQ

Pour l’avoir vécu à la pourvoirie du Montagnard, il faut tenter cette expérience. Se déplacer sur l’eau avec un chalet flottant, c’est unique. Avec les services que vous offre le pourvoyeur, il est facile de le faire.

Cette saison, la pourvoirie La Barrière offrira, elle aussi, des bateaux-maisons qui seront fixes sur le lac principal. Vous pourrez habiter sur l’eau.

On peut donner d’autres exemples comme les nouveaux chalets de la pourvoirie Mekoos ou encore la vie paisible sur la presqu’île de La Corneille dans l’archipel de Mingan. Quatre pourvoiries, le club chasse et pêche Stramond, le Domaine Bryson, le Pavillon Wapus et la pourvoirie Mer Bleue, tous situés en Outaouais, offrent une expérience de découverte des produits forestiers comestibles ou du terroir local.

Il existe un outil idéal sur le site de la Fédération, qui vous permettra de découvrir la destination de votre choix, en fonction de ce que vous recherchez.

Le planificateur de vacances se trouve à l’adresse suivante : pourvoiries.com/fr/planificateur/.

Il ne vous reste plus qu’à planifier votre aventure et à vivre une expérience inoubliable grâce aux pourvoiries du Québec.