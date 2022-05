LNH: un festival de matchs décisifs

Les amateurs de hockey auront été gâtés en 2022 avec cinq séries qui se sont étirées jusqu'au septième et ultime match au premier tour des éliminatoires de la LNH.

Après les trois grandes confrontations de samedi (Bruins-Hurricanes, Lightning-Maple Leafs, Kings-Oilers), la journée de dimanche fera place à deux autres parties décisives, soit celle entre les Penguins de Pittsburgh et les Rangers de New York, de même que celle entre les Stars de Dallas et les Flames de Calgary.

«Il n’y a rien, dans aucun autre sport [professionnel], qui vient égaler notre première ronde», avait récemment fait valoir le commissaire Gary Bettman, qui entrevoyait alors que plusieurs duels avaient le potentiel de compter six ou sept rencontres.

Bettman, qui s’était exprimé en marge du deuxième match de la série entre les Oilers d'Edmonton et les Kings de Los Angeles, a vu juste.

Outre le balayage de l’Avalanche du Colorado face aux Predators de Nashville, les sept autres séries se sont rendues au moins jusqu'au sixième match. Dans l’Association de l’Ouest, les Blues de St. Louis ont vaincu le Wild du Minnesota en six matchs. Dans l’Est, les Panthers de la Floride ont fait de même aux dépens des Capitals de Washington.

«La Coupe Stanley est le championnat le plus difficile à remporter», avait également rappelé le commissaire.

Bettman persiste et signe: pas question de changer le présent format des séries en permettant à plus d’équipes d’y prendre part. Le déroulement de la première ronde des éliminatoires de 2022 tend effectivement à prouver que la LNH a trouvé un bel équilibre avec 16 clubs sur 32 en séries.

