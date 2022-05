L’Océanic s’invite à la danse

On s’attendait à une première ronde sans histoire et ce fut tout le contraire. Si la majorité des favoris sont parvenus à accéder à la deuxième ronde, l’équipe hôtesse de la coupe Memorial, les Sea Dogs de Saint-Jean, a subi l’élimination en cinq matchs face à l’Océanic de Rimouski. La deuxième ronde donnera-t-elle droit à d’autres surprises majeures ? Après avoir réussi sept bonnes prédictions sur huit lors du premier tour, voici comment on voit la deuxième ronde.

Association de l’Est

1. REMPARTS DE QUÉBEC | 51-15-2 | 104 pts

c.

6. OCÉANIC DE RIMOUSKI | 33-26-5-4 | 75 pts

L’Océanic de Rimouski a le vent dans les voiles. L’équipe de Serge Beausoleil a envoyé les hôtes de la coupe Memorial en vacances, un an après avoir causé une autre surprise majeure en éliminant les Cataractes de Shawinigan l’an dernier. Bien que moins talentueux que les Remparts, l’Océanic possède un bagage d’expérience indéniable. De leur côté, les Remparts ont dominé les Saguenéens de Chicoutimi en première ronde, mais sont aux prises avec une éclosion d’influenza dans le vestiaire, ce qui pourrait leur compliquer la tâche, surtout en début de série. La profondeur des Remparts sera mise à l’épreuve, et au final, ce sera encore probablement ce qui fera la différence.

▶ Prédiction : Remparts en 4 parties

2. ISLANDERS DE CHARLOTTETOWN | 48-13-7 | 103 pts

c.

4. TITAN D’ACADIE-BATHURST | 40-22-3-3 | 86 pts

Le Titan d’Acadie-Bathurst a eu besoin de tout son petit change pour venir à bout des Mooseheads d’Halifax, qu’il a défaits en cinq matchs après avoir perdu les deux premiers affrontements. De leur côté, les Islanders n’ont pas eu trop de difficulté à venir à bout des Wildcats de Moncton en première ronde et ils auront des jambes beaucoup plus fraîches que le Titan, ce qui les avantagera au fur et à mesure que la série va avancer. C’est probablement là que ça va se jouer. Le Titan est toutefois sur une erre d’aller, après avoir comblé un déficit de 0-2 dans la série face aux Mooseheads, et s’il était en mesure de remporter le premier match, ça pourrait rendre les choses intéressantes.

▶ Prédiction : Islanders en 5 parties

Association de l’Ouest

1. PHŒNIX DE SHERBROOKE | 46-17-2-3 | 97 pts

c.

5. ARMADA DE BLAINVILLE-BOISBRIAND | 30-29-5-4 | 69 pts

Le Phoenix a connu une série de première ronde en dents de scie, réussissant tout de même à éliminer le Drakkar de Baie-Comeau en quatre parties. La troupe de Stéphane Julien fera face au deuxième tour à une Armada qui a elle aussi accédé au deuxième tour grâce à une victoire en quatre matchs, cette fois contre les Voltigeurs de Drummondville. L’Armada de Bruce Richardson a assurément moins de talent que le Phœnix, mais possède une hargne et une intensité difficiles à contrer en séries. D’ailleurs, comme le disait l’entraîneur-chef des Voltigeurs Steve Hartley après la série au journal L’Express de Drummondville, « En séries éliminatoires, ce n’est pas une question de talent. C’est une question de désir, de vouloir. » Ce sera plus serré qu’on pense.

▶ Prédiction : Phoenix en 5 parties

2. OLYMPIQUES DE GATINEAU | 39-15-11-3 | 92 pts

c.

3. CATARACTES DE SHAWINIGAN | 40-24-1-3 | 84 pts

Cette série sera intéressante, très intéressante. Les Cataractes sont en santé, ce qu’ils n’ont à peu près pas été cette saison et, quand ils le sont, ils sont dangereux. L’équipe de Daniel Renaud a balayé les Huskies de Rouyn-Noranda au premier tour. De leur côté, les Olympiques de Gatineau forment un jeune groupe fort talentueux qui, malgré quelques embûches, a défait les Foreurs de Val-d’Or en quatre matchs. Toutefois, ce n’est pas encore leur année. Les Cataractes comptent sur une équipe à maturité et avec Mavrik Bourque dans l’alignement, ils montrent un dossier de 28-5-1, séries incluses.

▶ Prédiction : Cataractes en 4 parties