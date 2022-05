Mieux consommer pour mieux vivre

Vicky Payeur, créatrice du blogue à succès Vivre avec moins, est adepte de la simplicité depuis 2015, alors qu’elle a choisi de mettre un frein à la spirale de surconsommation qui l’avait lourdement endettée. Dans son nouveau livre, Faire plus avec moins, elle témoigne de son expérience et fournit différentes clefs pour apprendre à consommer autrement, se libérer du poids des soucis financiers et vivre avec un peu plus de légèreté.

Vicky Payeur est d’avis que les étudiants, les salariés et les retraités sont plus riches qu’ils ne le pensent. Cependant, vivre en dessous de ses moyens, plutôt qu’au-dessus de ses moyens, est un art et un défi dans une société où un achat n’attend pas l’autre.

À l’aide de différentes astuces, elle propose de métamorphoser son budget et d’économiser davantage, sans se priver ni se sentir brimé. La frugalité a de grands avantages : avoir des économies et un train de vie minimaliste peut permettre de faire des choix. Comme prendre des vacances sans solde, travailler moins d’heures chaque semaine ou même prendre une retraite anticipée.

Revoir son budget

Dans le contexte actuel, où l’inflation atteint des sommets et où tout coûte de plus en plus cher, bien des gens sont en train de revoir leur budget et réfléchissent davantage avant de dépenser. Peut-on consommer autrement ? Peut-on faire des choix plus pertinents ?

« Je le vois même avec les commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens voient que les prix augmentent et ils cherchent des solutions de façon à dépenser moins. En ce moment, les principaux postes budgétaires où les gens voient que les prix augmentent, c’est vraiment l’alimentation et l’essence. »

« Lorsque tu as une famille, l’épicerie peut augmenter de 20 ou 30 $ par semaine, donc ça fait vraiment des bonnes différences sur le budget. L’inflation, en ce moment, est vraiment le coup d’envoi : les gens cherchent vraiment à dépenser moins ou utiliser ce qu’ils ont sous la main pour réussir à épargner un peu plus. »

Voir la vie différemment

Consommer moins est donc une philosophie de vie ?

« C’est certain. Je suis vraiment passée de la surconsommation au minimalisme en 2015 et ça m’a vraiment permis de voir la vie différemment, et de me rendre compte en fait que je pouvais vivre et trouver mon bonheur dans les petites choses du quotidien plutôt que de toujours chercher ma prochaine possession matérielle ou mon prochain achat. »

Retourner à la base, retourner à l’essentiel, profiter de ce qu’on a déjà, ajoute-t-elle, est vraiment la meilleure façon de dépenser moins et aussi de vivre.

« Quand on a plus d’argent en poche et qu’on arrive moins serré à la fin du mois, on est vraiment moins stressé. Lorsqu’on a plus d’argent en poche, c’est là qu’on a l’impression de devenir plus libre, aussi, parce qu’on peut avoir plus de choix à sa portée. »

Un impact sur le bien-être

Ces choix ont un impact sur le bien-être. « Avoir peur de ne pas arriver à payer ses factures à la fin du mois, ou de ne pas être capable de payer quelque chose à son enfant, ça amène énormément de stress et d’insatisfaction. Souvent, on a l’impression d’être pris dans notre situation et on ne trouve pas les solutions. Mais la solution est juste devant soi : c’est tout simplement de réduire sa surconsommation et de dépenser moins. »

EXTRAIT

Photo courtoisie

« À partir du moment où l’on commence à repenser ses dépenses du quotidien, je crois qu’on devient soi-même sa propre source d’inspiration.

Dès qu’on découvre les failles de son budget et qu’on économise quelques dollars sur différents postes de dépenses, on devient accro. À partir de là, jamais plus on ne souhaite payer le fort prix pour un objet ou gaspiller de l’argent pour des choses qui n’apporteront pas de valeur à notre vie et qui nous éloignent de notre liberté financière. »