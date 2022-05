Montréal: plusieurs entraves sur le réseau routier pour la fin de semaine

La circulation risque d’être encore difficile sur le réseau autoroutier montréalais cette fin de semaine alors que les entraves pour raison de travaux sont à prévoir pour les prochains jours.

La bretelle de l’échangeur Dorval menant de l’autoroute 520 est à l’autoroute 13 nord sera fermée jusqu’à lundi 5 h. Par voie de communiqué, Mobilité Montréal suggère de continuer voie de desserte, puis utiliser la sortie pour la montée de Liesse nord et voie de desserte ouest.

Toutefois, les bretelles menant de l’autoroute 13 Sud à l’autoroute 520 est et de l’autoroute 520 est à l’autoroute 13 sud, qui sont fermées depuis la mi-avril, rouvriront à la circulation dès lundi 5 h.

De plus, la bretelle est menant de l’autoroute 20 est (sortie 63) au pont Honoré-Mercier est également fermée jusqu’à lundi matin. Un détour est suggéré en continuant par l’autoroute 20 est et demi-tour à la sortie 65 (rue Saint-Jacques, boulevard Angrignon) via le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.