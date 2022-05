Que des gagnants!

Le 2e Grand Tirage de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy a fait neuf gagnants. Le grand prix, soit une Roulotte de voyage 2022 de marque Starcraft, modèle Autumn Ridge 172FB, d’une valeur de 23 900 $ de roulottes E. Turmel, est revenu à Julie Thibault. Lucie Bolduc (2 billets d’avion aller-retour sur les ailes de WestJet), Huguette Montpas (Fat Bike électrique, d’Echo Sports), Mona Villeneuve (vélo stationnaire de Tonic performance), Nicole Dallaire (location d’une Aston Martin DB9 GT V12 pour 48 heures de Locations exotiques), Maude Fournier (cours de sommellerie deux personnes de l’École hôtelière de la Capitale), Anne Gingras (Télescope Startravel du Naturaliste), Mélissa Levasseur (appareil photo Panasonic Lumix DC-TS7 de Gosselin) et Dominique Mercier (bon cadeau échangeable au Parc national de la Jacques-Cartier de la Sépaq) sont les autres gagnants. Les fonds amassés lors de la vente des billes pour le Grand Tirage (63 000 $) permettront, entre autres, de soutenir la réussite scolaire de nombreux étudiants et étudiantes par l’octroi de bourses d’études. Sur la photo : Sonia Lefrançois, directrice générale de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy ; Nathalie Larose, directrice générale du Cégep de Sainte-Foy et Suzie Turmel, propriétaire Les Roulottes E. Turmel.

Médaille de l’Assemblée nationale

Photo courtoisie

Jonatan Julien (à droite sur la photo), député de Charlesbourg et ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, a récemment remis la médaille de l’Assemblée nationale à Patrick Dom, directeur général du Tournoi pee-wee de Québec, afin de souligner son implication remarquable au sein de cet événement depuis plus de 40 ans. Après y avoir participé en tant que joueur en 1979, Patrick Dom s’est impliqué dans le tournoi à titre de bénévole à l’âge de 18 ans en est devenu le registraire en 1992 et directeur général depuis 2001.

Merci !

Photo courtoisie

Le Club Lions St-Étienne-St-Nicolas-St-Rédempteur tient à remercier Mécanique Auto D.R. inc., spécialiste pour toute réparation de frein, mise au point, changement d’huile, du 2429 Route Lagueux, Lévis (à Saint-Étienne-de-Lauzon) pour son don de 1000 $ pour les œuvres du Club Lions St-Étienne. Les deux membres Lions, Martin Gilbert et Lynda Cayouette (photo) sont en quelque sorte les initiateurs de ce projet qui visait à remettre un don de 1,00 $ à leur Club pour chacune des factures produites par leur garage.

En souvenir

Photo d'archives

Le 14 mai 1977. Le Canadien gagne la coupe Stanley pour une 2e année consécutive, une huitième fois en 13 ans, et la 20e de leur histoire en battant les Bruins de Boston en quatre matches (2 à 1) grâce au but victorieux du centre Jacques Lemaire en temps supplémentaire.

Anniversaires

Photo courtoisie

William Bérubé (photo), actionnaire majoritaire de Groupe Perspective, 34 ans...Alain Vigneault, ex-entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie, 61 ans...Michel Pageau (P.E.Pageau pavage d’asphalte), 72 ans...Mark Zuckerberg, l'un des cinq co-fondateurs du site de réseautage social Facebook, 38 ans...Cate Blanchett, actrice australienne, 53 ans...Jean Leloup, chanteur québécois, 61 ans...Patrick Bruel, chanteur français, 63 ans....Anne-Marie Chalifoux, astrologue, 67 ans...George Lucas, réalisateur, producteur et scénariste américain, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 mai 2021 : Michel Longtin (photo), 77 ans, gérant d’artistes dans les années 1970, qui a assisté au bed-in de John Lennon et Yoko Ono dans leur chambre de l'hôtel Reine Elizabeth à Montréal en 1969 et qui a fait les belles heures de la lutte Grand Prix... 2020 : Phyllis George, 70 ans, une des premières femmes à avoir un poste à la télé dans le monde du sport... 2019 : Tim Conway, 85 ans, acteur, comédien, écrivain et réalisateur américain... 2018 : Tom Wolfe, 87 ans, écrivain américain, auteur notamment du Bûcher des vanités... 2017 : Powers Boothe, 68 ans, acteur américain (L'histoire de Jim Jones)... 2016 : Julie Hamelin, 43 ans, cofondatrice du Cirque Éloize... 2016 : Jean-Luc Normandin, père du fascinateur Messmer... 2015 : B.B. King, 89 ans, légendaire bluesman américain... 2015 : Franz Wright, 62 ans, poète américain, lauréat du Prix Pulitzer en 2004... 2013 : Élise Dubé, 35 ans, jeune scénographe né à St-Jean-Port-Joli...2009. Roland Saucier, 80 ans, gestionnaire de radio... 2003 : Robert Stack, 84 ans, l’inoubliable Eliot Ness... 2001 : André Landry, 43 ans, restaurateur de Québec... 1998 : Frank Sinatra, 82 ans, considéré comme le plus grand crooner du siècle.