Ukraine: un afflux d’armes qui fait craindre une contrebande

À quelques jours de la signature d’un programme américain d’aide à l’Ukraine pour accélérer le flux d’armes vers le pays en guerre, la question de la capacité de Washington d’en garder la trace pour éviter la contrebande se pose.

Le marché illicite des armes a déjà explosé en Ukraine lors de la première invasion de la Russie en 2014 en raison d’un surplus d’armes en vrac et de leur contrôle limité, a rapporté samedi le Washington Post.

«Il est tout simplement impossible de suivre non seulement où [les armes] vont toutes et qui les utilise, mais aussi comment elles sont utilisées», a mentionné au média Rachel Stohl, experte en contrôle des armes et vice-présidente du Stimson Center.

Selon le département d’État, les unités ukrainiennes qui doivent recevoir ces armes subissent un examen approfondi. Kyïv est également obligé de signer des accords qui «ne permettent pas le retransfert d’équipements à des tiers sans l’autorisation préalable du gouvernement américain».

Il reste pour autant difficile de s’assurer du respect de ces contrats, qui porteraient atteinte aux efforts de lutte contre la prolifération des armes, d’après des experts.

«La rupture de ces accords d’utilisation finale constitue une menace sérieuse pour la capacité sous-jacente, mais faible, des pays à contrôler la manière dont les armes sont utilisées», a déclaré Jeff Abramson, expert en transferts d’armes conventionnelles à l’Arms Control Association.

Le projet de loi sur les dépenses d’urgence doit encore être approuvé par le Sénat américain.

S’il est accepté, l’Ukraine deviendra le premier bénéficiaire mondial de l’aide américaine à la sécurité, devant l’Afghanistan, l’Irak ou encore Israël, a indiqué le quotidien américain.