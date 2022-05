Charlotte Cardin: Reine des Juno

Reine incontestée des Juno 2022, Charlotte Cardin a conclu une fin de semaine de rêve, dimanche, lors du gala télévisé de la fête de la musique canadienne, en mettant la main sur un quatrième trophée, celui décerné à l’Album de l’année.

• À lire aussi: [PHOTOS] Avec trois prix, dont «Artiste de l’année», Charlotte Cardin triomphe aux prix Juno

Phoenix, son tout premier album paru au printemps 2021, a notamment été préféré aux plus récentes créations de stars internationales de l’envergure de Justin Bieber et Shawn Mendes.

« Je suis complètement sous le choc », a répété à deux reprises l’artiste de 27 ans, sur la scène du Budweiser Stage, après avoir sauté dans les bras de son gérant et ami Jason Brando en entendant résonner son nom.

Personne n’a remporté plus de Juno qu’elle. Shawn Mendes et The Weeknd se sont contentés de deux gains. Justin Bieber a été blanchi.

La récolte de Charlotte Cardin est d’autant plus impressionnante qu’elle a été récompensée dans des catégories prestigieuses. Samedi, lors de la soirée d’ouverture, elle était repartie les mains pleines après avoir raflé les Juno de l’Artiste de l’année, de la Chanson de l’année et de l’Album pop de l’année.

Artiste la plus nommée avec six citations, elle n’aura échappé que les catégories du Vidéoclip de l’année et du Choix des fans, remportée par Shawn Mendes.