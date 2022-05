Le Collège de Lévis champion de la classe scolaire

Les Commandeurs du Collège de Lévis ont mis le point d’exclamation rêvé à leur saison parfaite, en remportant le tournoi pee-wee de Québec dans la classe scolaire.

• À lire aussi: Tournoi Pee-Wee de Québec: les petits Canadiens couronnés

• À lire aussi: Fin amère pour les petits Remparts

L’équipe, qui n’a perdu aucun match cette année en temps réglementaire, a poursuivi sa domination en disposant en finale des Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne par la marque de 4-1. Plus tôt en matinée, elle avait aussi blanchi les Diabolos de Lucille-Teasdale par 2-0.

Saison parfaite, journée parfaite, championnat parfait, donc! D’autant plus qu’il s’agit d’une première pour le programme dans le cadre du tournoi.

«On savait que nos chances étaient bonnes si on travaillait fort. C’est ce que les gars ont fait et ça a payé. C’est une journée et un parcours incroyables», a souligné l’entraîneur-chef Frédéric Bernier.

En demi-finale et en finale, Jonathan et Christopher St-Hilaire ont inscrit chacun deux buts. Dans le match ultime, Jérémy Picard a complété la marque avec un doublé.

Il s’agissait pour lui d’un moment spécial, puisqu’il vivait son deuxième championnat au tournoi, après avoir gagné dans la catégorie BB il y a deux ans.

«C’était moins stressant cette fois, mais les deux expériences étaient vraiment le fun. On a été très intenses dans les deux matchs aujourd’hui», a noté le fier champion.

Le résultat s’avère particulièrement satisfaisant, surtout après les mois de COVID qui ont miné la pratique du sport chez les jeunes.

«C’est un groupe très spécial», a noté Frédéric Bernier. J’ai vu beaucoup de résilience. Mes joueurs ont défendu les couleurs du Collège de Lévis avec brio. Ils rêvaient de ce tournoi depuis deux ans et tout ce qui leur arrive est mérité.»

Les Italiens couronnés en BB

Dans la classe BB, les Gladiators d’Aoste ont enlevé les honneurs en triomphant coup sur coup des Îles-de-la-Madeleine (2-0) et de l’Express 2 de la Rive-Sud (7-1).

C’est un premier sacre au tournoi pour les Italiens.

«Nous avons vécu une année fantastique à tous nos niveaux dans le hockey à Aoste et cette victoire à Québec, c’est le couronnement», s’est réjoui l’entraîneur Luca GiovInazzo.

À l’inverse, la pilule était difficile à avaler pour l’Express.

«C’est dur pour tout le monde. C’est une fin très émotive. Il reste que c’est un super beau tournoi et quand tu finis ici au Centre Vidéotron, gagne ou perd, ce n’est que de la fierté», a philosophé le pilote Mathieu Légaré.