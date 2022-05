Le Dr Strange se prend les pieds dans la cape mais reste en tête du box-office nord-américain

Le Dr Strange s’est pris les pieds dans la cape et son «Multiverse of Madness», après un départ tonitruant, n’a récolté que 61 millions de dollars, mais ces recettes lui permettent de rester largement en tête du box-office nord-américain, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

• À lire aussi: Marvel tente d’élargir son horizon avec le nouveau Dr Strange et son «multivers»

La suite très attendue des aventures du neurochirurgien devenu sorcier, qui voit le héros de Marvel incarné par Benedict Cumberbatch explorer des mondes parallèles, avait généré 187 millions de dollars de recettes pour ces trois premiers jours dans les salles la semaine dernière.

À l’international, le film a rapporté 396 millions de dollars depuis sa sortie.

Loin derrière, on retrouve à la deuxième place le film d’animation «Les Bad Guys», des animaux hors-la-loi qui tentent de devenir gentils, avec seulement 6,9 millions de dollars de vendredi à dimanche.

Comme la semaine dernière, le hérisson bleu de «Sonic 2» complète le podium à la troisième place avec 4,6 millions de dollars.

Nouveau à l’affiche, «Firestarter», film mi-policier mi-fantastique basé sur un roman du maître du genre Stephan King, connaît des débuts décevants avec une quatrième place et seulement 3,8 millions de dollars de revenus.

Zac Efron et Sydney Lemmon incarnent les parents de Ryan Kiera Armstrong, une petite fille de 11 ans dotée d’une faculté extraordinaire de pyrokinésie et traquée par une mystérieuse agence gouvernementale qui aimerait se servir de ses capacités à déclencher du feu pour créer une arme de destruction massive.

Le film a été descendu en flammes par la critique et recueille seulement 12 % d’avis positifs sur le site Rotten Tomatoes, qui agrège les notes provenant de différentes sources.

C’est tout le contraire pour «Everything Everywhere All at Once». Avec 96 % d’avis favorables, ce long-métrage avec Michelle Yeoh voyageant elle aussi jusqu’à l’absurde dans l’univers des mondes parallèles, complète le top 5 avec 3,3 millions de dollars de revenus pour sa 8e semaine dans les salles obscures.

Voici le reste du Top 10:

6. «Les animaux fantastiques: Les secrets de Dumbledore (2,4 millions de dollars)

7. «Le Secret de la cité perdue» (1,7 million)

8. «The Northman» (1,7 million)

9. «Family Camp» (1,4 million)

10. «Un talent en or massif» (1,1 million)