Les Capitales ne peuvent compléter le balayage

Les Capitales de Québec ont vu les Thunderbolts de Windy City prendre leur envol au bâton deuxième moitié de huitième manche et ont baissé pavillon 7 à 4, dimanche, à Crestwood.

La formation de la Belle Province avait remporté les deux premiers duels de sa série contre le club de l’Illinois. Elle a ainsi remporté son premier face-à-face de la campagne 2022.

Dans la troisième et dernière partie de cette série, les Thunderbolts ont bénéficié d’un coup de circuit de deux points de Dan Robinson pour changer l’allure de ce match. En étirant les bras, le voltigeur a donné un nouveau souffle aux siens.

Par la suite et toujours dans le même engagement, Rob Weissheie, Brynn Martinez et Payton Robertson ont tous frappé des simples pour permettre aux favoris de la foule d’inscrire un total de six points en huitième.

Arrivé sur la butte pour la manche fatidique, l’artilleur des Capitales Matt Taylor a permis trois de ces points sur deux frappes en lieu sûr. Il n’a d’ailleurs pas été capable d’obtenir un retrait avant que son entraîneur ne le retire de la rencontre.

Offensivement, le club de Québec a profité d’un circuit de T.J. White pour prendre les devants 2 à 0 en quatrième manche. David Glaude et Jonathan Lacroix ont également produit des points grâce à un simple et un ballon-sacrifice, respectivement.

Les Capitales reprendront l’action mardi dans le cadre de la première rencontre d’une série de trois face aux Slammers à Joliet.