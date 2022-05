Les Capitals étaient amochés

Rares sont les patineurs vedettes des Capitals de Washington qui étaient en parfaite santé contre les Panthers de la Floride. Alex Ovechkin, Nicklas Backstrom, T.J. Oshie et Carl Hagelin ont tous révélé avoir joué avec une blessure, dimanche, lors de leur dernière rencontre de l’année avec les médias, au moment de vider leur casier.

Dans son cas, le capitaine de l’équipe était touché à une épaule, mais il n’aura pas besoin de subir une opération pour guérir le tout. Malgré ce maux, «Ovie» a conclu la première ronde des séries au huitième rang de la Ligue nationale pour les mises en échec, avec 30.

«Ce n’est pas un secret que je donne des mises en échec, que je cogne mon épaule, a indiqué Ovechkin, sur le site de son équipe. En séries éliminatoires, ça ne veut rien dire. Si tu as mal, tu te fais donner une injection ou tu prends une pilule magique.»

Son partenaire de longue date, Nicklas Backstrom, a lui aussi eu une saison avec son lot d’infortunes. Le Suédois a d’abord raté plusieurs matchs en début de saison, en raison d’une blessure à la hanche gauche qui l’ennuyait encore en séries, en plus d’avoir contracté la COVID-19.

L’acolyte d’Ovechkin n’a d’ailleurs rien laissé filtrer quant aux mesures qu’il prendra pour soigner sa hanche, que ce soit simplement avec de la réhabilitation ou à l’aide d’une opération, mentionnant que «des décisions devaient encore être prises» et que «rien n’était finalisé».

«Ma hanche ne sera plus jamais à 100%, a-t-il admis. C’est quelque chose que nous savons tous. Certains jours vont bien, d’autres moins. C’est la vie.»

Toutefois, si les propos en demi-teinte de Backstrom pouvaient même laissés planer un doute de retraite hâtive, Ovechkin, lui, semble confiant de retrouver son ami de 34 ans au début de la prochaine saison.

«C’est un guerrier, a indiqué le Russe. Je suis certain qu’il ira mieux l’année prochaine. Il représente beaucoup de choses pour cette équipe, cette organisation. C’est un meneur.»

Un peu plus près de Gretzky

Après avoir signé une prolongation de contrat de cinq ans avec les Capitals l’été dernier, le «Great 8» n’avait pas caché ses intentions de rejoindre et même devancer Wayne Gretzky au premier rang de tous les temps de la Ligue nationale au niveau des buts.

Avec 50 réussites en 77 matchs cette saison, celui qui a joué ses 1274 matchs en carrière avec les «Caps» a fait un pas de plus dans cette direction. Il a ainsi devancé Marcel Dionne, Brett Hull et Jaromir Jagr, pour s’installer au troisième rang de l’histoire, avec 780 filets. Gordie Howe est le prochain sur sa liste et Ovechkin aura une bonne occasion de le surpasser dès la saison prochaine, lui qui aura besoin de 21 buts pour rejoindre la légende des Red Wings de Detroit et un autre pour le surpasser. Il ne restera plus que «La Merveille» par la suite, lui qui détient une avance de 114 buts.

«Chaque année, le jeu change. Chaque année, nous devons être prêts mentalement et physiquement, a indiqué Ovechkin. Quand on regarde les dernières saisons, on ne sait plus à quoi s’attendre, avec la COVID-19 et tout le reste. Mais là c’est le moment de retourner à la maison, voir ma famille, me reposer et me préparer pour la prochaine année.»