L’un des deux rorquals de Montréal sur son départ?

L’un des deux rorquals qui se sont installés dans les eaux de Montréal depuis quelques jours pourrait bien avoir commencé à repartir vers l’est.

• À lire aussi: Un deuxième rorqual dans les eaux montréalaises

• À lire aussi: Deux ans après la mort de la baleine à bosse, un rorqual aperçu à Montréal

En effet, aucune des deux baleines n’a pu être observée par les bénévoles du Réseau québécois d'urgences pour les mammifères marins (RQUMM) depuis samedi, date des dernières observations des deux animaux.

Par contre, vers 10 h 45, «la Garde côtière canadienne [a rapporté] que le bateau "Carolus Magnus " aurait aperçu un petit rorqual à proximité du Cap St-Michel, 25 km en aval de l’île Sainte-Hélène», a fait savoir le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins lors d’une mise à jour publiée sur son site internet dimanche matin.

Le Cap St-Michel se situe sur la Rive-Sud, près de Varennes, face à Repentigny sur la Rive-Nord.

Les dernières observations confirmées par les bénévoles du RQUMM situaient le premier petit rorqual près du monument des Trois disques à l’ouest de l’île Saint-Hélène, vers 14 h samedi, tandis que le second se trouvait dans le chenal Le Moyne entre la passerelle du Cosmos et le pont des Îles à 21 h.

Rappelons que le premier rorqual serait arrivé à Montréal le 8 mai, tandis que le second a été repéré le 11 mai. Les deux animaux se trouvent ainsi à plus de 400 kilomètres de leur milieu naturel, dans une eau douce et achalandée par de nombreux navires.

Le GREMM demande aux plaisanciers de ne pas approcher des deux baleines en bateau. Les curieux sont appelés à privilégier l’observation à partir de la rive.