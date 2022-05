Un 9e album pour Navet confit

Être extrêmement confondant : voilà ce qu’aime Jean-Philippe Fréchette, alias Navet confit. Il présente Bonjour, un opus s’inscrivant dans son mode de création exploratoire, hybride et singulier.

Voilà déjà deux décennies que Navet confit – Navet, pour les intimes – roule sa bosse en marge de l’univers musical québécois dit «grand public». L’auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste originaire de la Beauce se plaît à offrir des propositions assurément plus nichées.

Son premier projet solo complet et 9e album original en deux décennies, le Montréalais d’adoption l’a tout simplement baptisé Bonjour.

«J’aime sortir des albums et enregistrer, explique l’artiste qui a visiblement vécu une pandémie créative. C’est ma façon de me souvenir de mes idées, voilà pourquoi j’ai autant de matériel. Je n’écris pas la musique, c’est mon “laptop” qui est mon carnet de notes.»

Le sous-texte de la sortie de cet album enregistré entre mars 2020 et septembre 2021 par un Navet en solo est simple : c’est comme si le musicien lançait au monde : «Bonjour, voici tout ce que j’ai essayé au cours des deux dernières années. Si ça vous dit, écoutez-le!»

Photo Martin Alarie

Onze chansons sont nées de cette exploration ayant débuté aux premiers jours de la crise mondiale, alors que le salon de l’artiste de 42 ans s’est transformé en studio d’enregistrement. C’est là où est née, entre autres, la chanson Jeudi, seule pièce instrumentale de l’album : la création d’un Navet qui était en recherche de zen à travers le chaos de la pandémie.

Les textes de Bonjour, explique-t-il, sont la suite logique de son dernier album Aquaforme, lancé en 2020. Ils ont vu le jour d’une volonté de minimalisme, voire de miniature, inspiré par des rencontres littéraires en poésie.

«C’est un travail que je fais de plus en plus depuis quelques années, poursuit celui qui réalise aussi des albums pour d’autres artistes. J’offre des trucs aux arrangements plus fournis et aux instruments moins discernables, avec des murs de sons plus “lo-fi”, un peu de folk et saupoudré de piano électrique. On a aussi décrit cet album comme du grunge ambiant méditatif...»

Si les instruments sont difficiles à discerner, c’est que le créateur se plaît à s’amuser avec des instruments désaccordés. Car pour lui, une grande partie du plaisir réside dans le jeu avec «quelque chose qui n’est pas droit ni parfait.»

Créatif dans la contrainte​

S’il vous plaît, le premier extrait offert, se dévoile dans un format très court avec une ambiance plus légère et plus rythmée que le reste de l’album. Il offre toutefois, selon le principal intéressé, un bon aperçu du reste de l’offrande composée de ce qu’il appelle des anti-chansons.

«Une anti-chanson offre une neutralité, un recul le plus neutre par rapport au sujet souvent dans l’économie de mots, explique celui qui est aussi copropriétaire de la compagnie Le théâtre du futur depuis onze ans. Le but est de créer plutôt une œuvre en plusieurs dimensions.»

Cet album, dont l’un des buts premiers et avoués est de déstabiliser, a presque entièrement été créé en solitaire par Navet confit. Celui-ci explique s’être amusé à jouer avec les répétitions, l’humour, l’aspect anti-musique et le côté faux venant avec l’utilisation de ses instruments désaccordés.

Pour Navet confit – qui avoue avoir une pensée punk anticonformiste un peu «baveuse» derrière son mode de création –, l’intérêt de faire de la musique est dans l’exploration, l’éternelle remise en question et la recherche constante de se retrouver en état d’éveil. «Je me laisse porter par ce que j’aime, sans trop avoir de plans à long terme», ajoute-t-il.