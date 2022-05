Agropur goûte aux pressions de l’inflation

Le géant québécois Agropur goûte lui aussi aux pressions de l’inflation sur les prix, mais continue de miser sur ses produits de niche, comme son lait à haute teneur en protéines, pour passer à travers la tempête.

« C’est certain qu’il y a une pression sur le portefeuille de chacun, mais il y a encore une demande pour les produits à valeur ajoutée », a indiqué au Journal le PDG d’Agropur, Émile Cordeau, en marge d’un passage au Cercle canadien, lundi.

« La préoccupation des consommateurs, on peut tout à fait la comprendre », a-t-il expliqué.

Alors que ses producteurs subissent des pressions inflationnistes importantes, Agropur doit elle aussi subir des hausses de prix dans le transport, les emballages et la main-d’oeuvre.

« Malheureusement, à court et moyen terme, on ne voit pas ces pressions-là s’estomper», a souligné Émile Cordeau à la tête de la coopérative dont les ventes dépassent les 7,3 milliards de dollars.

«Année rock 'n' roll»

Dans sa conférence, le numéro 1 d’Agropur a reconnu qu’il venait de vivre «une année rock 'n' roll», mais qu’après certaines décisions difficiles, l’endettement est contrôlé et l’heure est désormais à la « croissance disciplinée».

Un peu plus d’un an après la conclusion de l’acquisition par Lactalis de ses marques de yogourt IÖGO et IÖGO nanö, Agropur a assuré qu’elle fait tout ce qu’elle peut pour assurer la pérennité de la coopérative.

« Non, on n’est pas à vendre», a assuré son PDG Émile Cordeau au Journal.