Des citoyens inquiets du redécollage du 737

Des citoyens mécontents des nuisances sonores de la terrasse Le 737 à L’Ancienne-Lorette ont confronté lundi soir l’homme d’affaires Dany Gagnon, qui a présenté ses mesures d’atténuation à l’aube du redécollage des spectacles.

Une centaine de résidents inquiets ont aussi voulu faire du bruit. Avant le lancement de sa deuxième saison, le site traverse une zone de turbulence. La quiétude du quartier est secouée par une activité commerciale permise et le fossé se creuse avec le voisinage.

« C’est de la musique en permanence sur notre terrain », a lancé Philippe Gagnon (aucun lien de parenté avec le promoteur). Une mère de famille a même ajouté qu’elle a songé à vendre sa maison. « Je n’ai jamais été aussi prisonnière dans ma cour. Vous venez de briser mon rêve », a-t-elle expliqué.

Le président du 737 a insisté sur le fait que l’entreprise allait continuer ses opérations. « Le 737 est là pour rester. On a des solutions. Je n’ai pas bâti 14 entreprises en bullshitant le monde. On vise à être le moins nuisible possible. L’intention est sincère et honnête », s’est défendu Dany Gagnon.

À quelques reprises, le porte-parole de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec a aussi été pris pour cible par les citoyens insatisfaits des réponses. « Franchement, vous faites pitié », a protesté Gérald Thériault.

De nouvelles mesures

Pour l’été 2022, le 737 souhaite notamment limiter les horaires des spectacles, modifier le système de son et offrir une programmation adaptée.

Le Collectif pour la qualité de vie a repris les propos du maire Bruno Marchand lorsque les camionneurs voulaient présenter des spectacles lors de leur manifestation en février.

« On peut pas arriver avec sa propre scène et créer son propre Festival d’été au moment où ça nous convient. [...] Si on ne respecte pas les règlements, l’événement n’est pas considéré comme légal ou autorisé. »

Le maire de L’Ancienne-Lorette a déjà répété qu’il n’avait pas été consulté en amont pour le projet de terrasse estivale.

« Ce n’est pas simple, mais on va travailler à trouver une solution. Le problème, c’est l’emplacement. Je l’ai toujours dit dès le premier jour », a résumé Gaétan Pageau.