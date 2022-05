Intempéries: pannes et dommages dans plusieurs régions du Québec

L’expression «après le beau temps, vient la pluie» a pris tout son sens lundi, en fin de journée, après que des orages aient causé de nombreux dommages, privant ainsi plus de 32 000 foyers d’électricité.

En tout au Québec, on répertorie plus d’une centaine de pannes, les régions de Montréal et de la Montérégie étant les plus touchées avec respectivement plus de 10 000 et plus de 7000 clients sans courant.

«Les pannes sont très répandues vu l’orage qui a traversé plusieurs régions du Québec», a d’ailleurs indiqué Marie-France Barrette, porte-parole d’Hydro-Québec.

De nombreux abonnés d’Hydro-Québec dans les régions de l’Estrie, Lanaudière, les Laurentides et l’Outaouais se retrouvent aussi dans le noir.

Un arbre chute sur des installations d’Hydro-Québec

En début de soirée, la route 223 a dû être fermée dans les deux directions à la hauteur de McMasterville, en Montérégie, après qu’un arbre soit tombé sur les voies, entrainant dans sa chute des fils électriques appartenant à la société d’État.

L’évènement se serait produit vers 17 h 20 entre la rue Bernard-Pilon et la montée Robert, a indiqué Québec 511 dans une publication. La route devrait rouvrir mardi matin, a, pour sa part, précisé la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent à l’Agence QMI.