Johnny Gaudreau propulse les Flames au second tour

Les Flames de Calgary ont envoyé les Stars de Dallas en vacances grâce à un gain de 3-2 en prolongation dans le septième et ultime match de la série, dimanche soir, au Scotiabank Saddledome.

Johnny Gaudreau a inscrit le but qui a fait la différence avec moins de cinq minutes à faire dans la première période de prolongation.

Tyler Toffoli et Matthew Tkachuk ont marqué les autres filets des vainqueurs. Pour les deux attaquants, il s'agissait d'un premier but au cours de ces séries éliminatoires.

La réplique des Stars est venue du vétéran Jamie Benn, qui a ouvert le pointage en tout début de rencontre, et du Russe Vladislav Namestnikov.

Le gardien de but Jake Oettinger a été la grande vedette chez les visiteurs. Il a stoppé 64 des 67 tirs dirigés vers lui. Chez les Flames, Jacob Markstrom a terminé le match avec 26 arrêts.

Calgary a donc rendez-vous avec ses grands rivaux de l'Alberta, les Oilers d’Edmonton, et Connor McDavid au tour suivant.

La deuxième ronde des séries éliminatoires débutera mardi avec des duels entre le Lightning et les Panthers à 19 heures et entre les Blues et l'Avalanche à 21 h 30.