Kemy Ossé: un joueur en mission pour l’Alliance

Le Montréalais Kemy Ossé avait été le premier joueur à s’entendre avec l’Alliance, en mars dernier. Il était donc tout naturel pour lui de mettre les pieds sur le terrain de l’Auditorium de Verdun, un peu avant les autres, lundi matin, à l’ouverture du camp d’entraînement de la nouvelle équipe de basketball de Montréal.

«Je suis arrivé à 7 h 30, je suis venu prendre des lancers avant tout le monde, je voulais juste toucher le ballon ici, sur le terrain, à la maison, a-t-il indiqué au terme du premier entraînement. C’était spécial, un sentiment difficile à décrire.»

«Quand je l’ai vu hier [dimanche], durant la journée des examens médicaux, il m’a demandé à quelle heure il pouvait arriver ici lundi, a raconté le directeur général de l’Alliance, Joël Anthony. On voit que Kemy, comme plusieurs autres de nos joueurs, est très excité en vue la saison. Il travaille très fort et c’est ça qu’on veut voir.»

Également originaire de Montréal, Anthony a joué durant 10 saisons dans la NBA, remportant au passage deux championnats consécutifs avec le Heat de Miami, en 2012 et 2013. Quand il voit un joueur agir comme Ossé, le directeur général de 39 ans sourit.

«J’ai eu la chance, durant ma carrière, de jouer avec des coéquipiers qui travaillaient tellement dur, a-t-il noté lors d’une généreuse conversation. Ceux qui mettent des heures à l’entraînement sont vraiment les meneurs d’une équipe. Ils servent d’exemple.»

«Quand j’étais plus jeune, dans la NBA, je pense à des gars comme Alonzo Mourning, Ray Allen, puis LeBron James, a-t-il énuméré. Ce sont des joueurs qui sacrifient beaucoup de temps pour être le meilleur possible. Quand les autres voient ça, cela vient aider l’équipe, car ça incite tout le monde à faire la même chose.»

Redonner aux plus jeunes

Ossé, 29 ans, entend justement figurer parmi les meneurs du nouveau club montréalais de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB), dont le premier match aura lieu le mercredi 25 mai à Hamilton.

«C’est un défi que j’accepte, de communiquer plus, d’aider les jeunes et de leur redonner», a émis Ossé qui, l’an dernier, avait porté les couleurs des Rattlers de la Saskatchewan, dans la LECB.

«Kemy, c’est une légende de Montréal, a pour sa part qualifié son nouveau coéquipier avec l’Alliance, le Québécois Nathan Cayo, âgé de 24 ans. J’ai suivi son parcours depuis que je suis jeune. Maintenant que je peux jouer avec lui, je veux juste apprendre de lui. Je vais lui poser des questions sur la vie d’un joueur professionnel et le secret pour avoir une longue carrière.»

De nombreux Québécois

Au total, l’Alliance compte une dizaine de Québécois parmi ses 17 joueurs. Pour Ossé, cela correspond avec une grande mission : permettre à Montréal d’avoir un club de basketball professionnel viable.

«C’est excitant de jouer avec ces gars-là et ça me motive encore plus, juste du fait qu’il y a plein de Québécois dans l’équipe, a-t-il dit. On a tous un but en commun, avec ce nouveau club professionnel à Montréal. Ça va être une motivation pour aller gagner le championnat. Déjà, avec plusieurs Québécois, je pense que ça crée une chimie.»

En plus d’Ossé et de Cayo, l’Alliance misera notamment sur les Québécois James Jean-Marie, Alain Louis, Marc-André Fortin, Hernst Laroche, Lawi Msambya et Élie Karojo. Samuel Chaput et Samuel Cayo, qui est le jeune frère de Nathan, sont pour leur part membres de l’équipe d’entraînement.