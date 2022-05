La Maison-Blanche tacle Bezos, qui critique ses projets fiscaux

WASHINGTON | Un porte-parole de la Maison-Blanche s’en est pris lundi, de manière assez inhabituelle, au fondateur d’Amazon Jeff Bezos, qui a ouvertement critiqué sur Twitter la politique fiscale et économique de l’administration Biden.

«Ce n’est pas bien compliqué de comprendre pourquoi l’un des individus les plus riches du monde s’oppose à un programme économique qui (...) demande aux contribuables et aux entreprises les plus riches de payer leur juste part» a déclaré Andrew Bates, porte-parole adjoint de l’exécutif américain.

«Ce n’est pas surprenant par ailleurs que ce tweet vienne après que le président a rencontré des leaders syndicaux, parmi lesquels des employés d’Amazon», a-t-il également attaqué.

Andrew Bates fait référence à une récente réunion à la Maison-Blanche en présence de Christian Smalls, président d’Amazon Labor Union (ALU), qui a créé la surprise début avril en devenant le tout premier syndicat de l’entreprise aux États-Unis.

Joe Biden s’était invité brièvement à cette réunion et ses services ont diffusé une courte vidéo du président donnant l’accolade au leader syndical, porteur d’un blouson orné du slogan «Mangez les riches».

«Vous faites du désordre, mon vieux! Je vous aime bien, c’est tout à fait mon genre de désordre», lui avait lancé Joe Biden, qui soigne ses relations avec les syndicats.

AFP

Jeff Bezos s’est fendu récemment de deux messages sur Twitter critiquant le président démocrate.

Joe Biden assure qu’en augmentant la pression fiscale sur les grandes fortunes et les multinationales, il va tempérer l’inflation galopante actuellement aux États-Unis.

«Augmenter les taxes sur les entreprises, on peut en discuter. Combattre l’inflation, il est urgent d’en discuter. Mélanger les deux c’est induire les gens en erreur», a écrit le milliardaire.

Le gouvernement a «essayé d’injecter encore plus d’argent dans une économie qui est déjà en surchauffe et inflationniste», a-t-il aussi dénoncé, en référence à de grands projets de réformes de Joe Biden, bloqués au Congrès.