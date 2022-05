Lancement de la plateforme seconde main de Souris Mini

Alors que les consommateurs font face à l’inflation, l’entreprise Souris Mini encourage le magasinage seconde main des vêtements de sa propre marque avec le lancement d’une nouvelle plateforme web.

Après plus d’un an de développement, le nouvel outil est maintenant disponible pour les parents vendeurs et acheteurs qui désirent donner une deuxième vie aux vêtements de leurs enfants tout en faisant leur part pour la planète.

«C’est un projet qui représente beaucoup de travail. On est tout énervé. On est vraiment fier. Je lève mon chapeau à notre équipe marketing», a fait part Annie Bellavance, designer et fondatrice de l’entreprise.

Ce projet, qui a reçu l’appui financier de la Ville de Québec par l’entremise d’un prêt de 120 000$ issu du programme Fond local d’investissement, contribue, selon elle, à un mouvement de solidarité sociale en plein essor.

«Ça fait longtemps qu’on veut partir ce site-là», ajoute Mme Bellavance.

«Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, il faut s’occuper de notre planète.»

L’entreprise souhaite ainsi réduire son empreinte écologique en encourageant ses clients à donner une deuxième vie aux vêtements de la marque. Comme les enfants grandissent vite, il s'agit aussi d'une option économique.

Pour les transactions faites via la plateforme, le paiement est remis dans sa globalité au vendeur sous la forme d’une carte-cadeau que Souris Mini bonifie de 10%.

Jusqu’à présent, près de 200 vendeurs ont créé leur compte. La plateforme est accessible via le site internet de l’entreprise. Souris Mini compte 19 boutiques. L'entreprise se spécialise dans la vente de vêtements pour enfant de 0 à 12 ans.