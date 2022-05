Le homard des Îles livré chez vous

Après un succès fulgurant l’année dernière, la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation m’annonce que le souper au homard des Îles-de-la-Madeleine, en format boîte-repas, sera de retour pour une deuxième année. Placée sous la coprésidence d’honneur de Geneviève Dugré, vice-présidente exploitation de détail chez Sobeys, et Philippe Jetté, président et chef de la direction chez Cogeco, l’initiative, qui se tiendra le vendredi 10 juin, a pour but d’amasser des fonds afin de soutenir la réussite scolaire des jeunes Madelinots qui doivent quitter l’archipel pour poursuivre leurs études et d’encourager la persévérance scolaire des élèves dans les écoles des Îles-de-la-Madeleine. Vous pouvez commander votre boîte-repas pour deux personnes (600 $) dès maintenant au https://www.madeli-aide.org. Près de 500 boîtes-repas voyageront sur plus de 1000 km pour être livrées à Québec et à Montréal le 10 juin. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Philippe Jetté, Line Cormier, vice-présidente de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation, Geneviève Dugré et Brigitte Aucoin, directrice générale du Centre de services scolaire des Îles.

Un don de Valero

La Fondation Jonction pour Elle a reçu, il y a quelques semaines, un don de 5000 $ de la part de la Fondation Énergie Valero du Canada, en soutien à la maison d’hébergement La Jonction pour Elle de Lévis, qui accueille des femmes et des enfants victimes de violence conjugale des territoires de Lévis, Bellechasse, Lotbinière et Nouvelle-Beauce. Les membres du conseil d’administration de la Fondation Jonction pour Elle tiennent à exprimer leur reconnaissance à tous ceux et celles qui se dévouent au sein de la Fondation Énergie Valero. Sur la photo, à gauche, Marina Binotto, directrice affaires publiques et gouvernementales chez Énergie Valero Inc., en compagnie de Michelle Paré, directrice générale de la Fondation Jonction pour Elle.

Les Bel-Air et les Lutins

Les amateurs de musique rétro des années 1960 seront heureux d’apprendre que le spectacle d’Eddy Roy des Bel-Air et Simon Brouillard des Lutins (photo), reporté deux fois en raison de la pandémie, sera présenté le dimanche 5 juin, dès 14 h, à La Chapelle spectacle de l’avenue Plante à Vanier. Présenté par les Productions J’aime, le spectacle inclura les plus grands succès des Bel-Air (Marchant dans la plaine, Le coin des amours, Suzie Darling, Quand le jour viendra), des Lutins (Je cherche, M. Le Robot) et le groupe Peter Gunn dans un hommage à Renée Martel. Eddy Roy et Simon Brouillard faisaient partie en 2019 du spectacle Le retour de nos Idoles au Centre Vidéotron, dont la production incluait de nombreux artistes québécois et européens. Renseignements et billets : (418) 641-6032 ou https://lachapellespectacles.com

En souvenir

Le 16 mai 1982. Les Islanders de New York remportent leur troisième Coupe Stanley d’affilée, éliminant les Canucks de Vancouver en quatre matchs.

Anniversaires

Pierce Brosnan (photo), acteur d’origine irlandaise, 69 ans...Janet Jackson chanteuse américaine, 56 ans...Jean-Sébastien Giguère, ex-gardien de buts de l’Avalanche (LNH) et analyste à TVA Sport, 45 ans...Gabriela Sabatini, championne de tennis retirée de la compétition à l’âge de 26 ans, 52 ans...Denise Filiatrault, comédienne, réalisatrice et metteur en scène, 91 ans...Claude Morin, homme politique (1976-82) 93 ans.

Disparus

Le 16 mai 2017 : Michel Julien (photo) 60 ans, qui avait consacré 31 années de sa vie au développement de la structure du sport étudiant dans la région de Québec... 2019 : Ashley Massaro, 39 ans, mannequin et ancienne lutteuse américaine de la WWE (entre 2005 et 2008)... 2016 : Jim McMillian, 68 ans, joueur de basketball (NBA) avec les Lakers de 1970 à 1973... 2014 : Allan Folsom, 70 ans, écrivain américain (L’Empire du mal)... 2008 : Robert Mondavi, 94 ans, producteur de vins américain... 1990 : Sammy Davis Jr, 64 ans, danseur, chanteur, acteur, imitateur, musicien américain... 1984 : Irving Shaw, 58 ans, écrivain, scénariste et producteur américain... 1983 : Réal Béland, 62 ans, connu sous le nom de Ti-Gus.