LHJMQ: des noms pas trop surprenants en lice pour le Michael-Bossy

Nathan Gaucher, Maveric Lamoureux et Tristan Luneau sont les trois finalistes pour l’obtention du trophée Michael-Bossy, remis au meilleur espoir de la ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en vue du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

• À lire aussi: Séries de la LHJMQ: Anctil et Parent donnent le premier match au Phoenix

• À lire aussi: L’Océanic s’invite à la danse

C’est ce que le circuit Courteau a annoncé, lundi.

Gaucher a totalisé 31 buts et 57 points en 66 parties cette saison avec les Remparts de Québec. Il a également montré un différentiel de +30 et a accumulé deux buts et deux aides en quatre parties éliminatoires jusqu’ici.

Lamoureux est quant à lui un grand défenseur de 6 pi et 7 po qui a démontré qu’il était capable d’appuyer l’attaque. Il a amassé quatre filets et 24 points en 54 rencontres avec les Voltigeurs de Drummondville et sa fiche de -30 ne semble pas inquiéter les recruteurs.

Finalement, Luneau a touché la cible 12 fois et s’est fait complice de 31 filets pour 43 points en 63 matchs depuis la ligne bleue des Olympiques de Gatineau. Il avait été le premier choix du repêchage de la LHJMQ en 2020.

Gaucher, Lamoureux et Luneau sont respectivement classés 16e, 20e et 24e chez les patineurs nord-américains selon la dernière liste publiée par la Centrale de recrutement de la LNH.