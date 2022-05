Marie-Mai relève le défi de l’humour

Marie-Mai se décrit elle-même comme une fille de défis, alors quand elle a été approchée pour animer un gala d’humour au ComediHa! Fest-Québec, l’été prochain, refuser n’était pas une option.

«Plus je fais de l’animation, plus j’aime ça essayer des trucs différents», lance avec son légendaire enthousiasme celle qui se retrouve donc dans la cohorte 2022 des animateurs de ComediHa! aux côtés de Michel Courtemanche, Anthony Kavanagh, Michel Charrette, Laurent Paquin, Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault.

Après avoir tenu la barre de Big Brother Célébrités depuis deux saisons, à Noovo, Marie-Mai se donne maintenant comme mission de faire rire sur une scène, une première pour elle, il va sans dire.

Même si elle pilotera un gala axé sur les variétés, la chanteuse-animatrice prépare même un numéro de stand-up.

«C’est vers ça qu’on veut essayer d’aller, sans avoir l’air de celle qui essaye d’être humoriste parce que clairement, ce n’est pas mon métier. C’est malaisant de voir quelqu’un tenter d’être drôle et ça ne marche pas», souligne Marie-Mai.

Du même souffle, elle assure d’ailleurs qu’elle n’envisage vraiment pas de se réorienter en humour, qu’on se le tienne pour dit.

En mettre plein la vue

C’est le metteur en scène Jean-François Blais qui a pensé à Marie-Mai pour animer un gala.

«Ce sera fidèle à ce que je suis», affirme celle qui veut «en mettre plein la vue».

«Je veux que les gens me reconnaissent, mais je veux aussi aller dans des endroits où les gens ne m’attendent pas. Je veux aller dans l’autodérision, je ne me prends pas au sérieux. Ma seule raison d’avoir dit oui à un show comme celui-là, c’est pour tripper.»

L’identité de ses invités fera l’objet d’une annonce ultérieure. Pour les artistes musicaux, Marie-Mai dit avoir suggéré des gens dont la présence aura «sa raison d’être». En humour, elle dit faire confiance à l’équipe pour trouver les bons invités.

Elle n’oublie pas la musique

Malgré les apparences, ses projets d’animation ne l’empêchent pas de faire de la musique. Elle compte même fêter ses 20 ans de carrière, en 2023. Un album est en chantier. Elle dit avoir déjà une vingtaine de chansons en banque.

«Un projet télé comme Big Brother, c’est une journée par semaine. Ça me laisse tous les autres jours pour écrire, faire du studio. Ça fait déjà un peu plus qu’un an que j’y travaille.»