Onde de choc après la mort d’une femme en VTT

Le décès tragique d’une jeune femme de 23 ans à la suite d’une embardée en VTT, samedi, en Chaudière-Appalaches, suscite une onde de choc à Saint-Ferdinand, un village tissé serré où elle habitait et était aimée.

• À lire aussi: Chaudière-Appalaches: une jeune femme de 23 ans meurt dans un accident de VTT

La Sûreté du Québec a confirmé lundi que la victime est Julie Bergeron, de Saint-Ferdinand.

La nouvelle avait commencé à s’ébruiter dès dimanche dans la municipalité de 2100 habitants, générant un vent de sympathie et de solidarité.

« Tout le monde est touché par l’événement, confirme le maire, Yves Charlebois. Julie avait à peine 23 ans. [...] C’est une bonne vivante, elle avait beaucoup d’amis. »

La jeune femme était commis au dépanneur du village, en plus de travailler à la coop agricole de Saint-Adrien-d’Irlande.

« Souriante »

« Tous les agriculteurs font affaire avec la coopérative, tout le monde les connaît, alors évidemment, ça touche beaucoup, d’autant plus que Julie était très avenante, très gentille, très souriante. Je l’appréciais énormément », a réagi M. Charlebois.

Le drame s’est produit en soirée samedi sur la route Beaulieu, sur le territoire de la municipalité voisine d’Irlande, à l’ouest de Thetford Mines.

Julie Bergeron était en randonnée avec un proche, quand celui-ci s’est inquiété du fait qu’elle ne le suivait plus. Il a alors demandé l’assistance d’amis qui sont venus prêter main-forte aux recherches.

La victime a été retrouvée dans un fossé et il ne semble pas y avoir eu de témoin de la scène. Elle aurait été éjectée de son véhicule tout terrain, pour une raison inconnue.

Les services d’urgence ont été contactés à 22 h 5, mais il a été impossible de la ramener à la vie.

Rang en gravier

Le chemin en question est « un rang en gravier dans un secteur très isolé », bien qu’il ne soit pas connu pour être dangereux, selon Yves Charlebois.

« C’est un rang qui était bien entretenu. J’ai pu voir [dimanche] que la niveleuse était passée, il n’y avait pas de trou, rien de tout ça », selon lui.

La chaussée était par contre assez sèche et donc poussiéreuse en raison de l’absence de précipitations récentes, souligne-t-il.

La victime était pourtant « très habile » en VTT, selon le maire de Saint-Ferdinand, qui voit dans cet événement un triste rappel, à l’aube de l’été, qu’« il faut toujours être prudent » sur ces engins très populaires.

Le conjoint de Mme Bergeron lui a rendu hommage sur Facebook, lundi, en partageant des photos et des vidéos d’elle où on la voit entre autres s’amuser en VTT.