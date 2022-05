Québec renonce à serrer la vis aux écoles

Québec renonce finalement à serrer la vis aux écoles concernant l’utilisation des écrans dans les services de garde scolaires et mise davantage sur la prévention, a appris Le Journal.

• À lire aussi: Vers un meilleur encadrement des écrans au primaire

En septembre, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, avait indiqué qu’il envisageait de limiter le temps d’écran dans les services de garde scolaires, à l’issue d’une journée de consultation sur l’utilisation des écrans chez les jeunes.

« Il va falloir faire une intervention claire » à ce chapitre, avait-il déclaré.

Or la Stratégie québécoise sur l’utilisation des écrans et la santé des jeunes, qui sera rendue publique sous peu et dont Le Journal a obtenu copie, prévoit plutôt l’élaboration d’un « cadre de référence » qui sera destiné aux « milieux éducatifs ».

Son contenu permettra de « guider les intervenants quant aux meilleures pratiques », peut-on lire.

Travail à faire

Le ministre Carmant se défend de ne pas être assez proactif à ce chapitre. « Ce que la Santé publique nous dit, c’est qu’on n’a pas suffisamment d’informations et qu’il faut faire plus de recherche avant d’y aller avec des mesures aussi drastiques », a-t-il affirmé au Journal.

Le plan d’action, qui mise surtout sur la promotion des saines habitudes de vie et la sensibilisation, vise d’abord à soutenir les familles qui se demandent comment gérer le temps d’écran de leur enfant, affirme M. Carmant. « C’est un des premiers objectifs », indique-t-il.

Des guides et outils seront disponibles. Des campagnes de sensibilisation sont aussi prévues.

Pas d’écran avant 2 ans

Cette stratégie vient aussi rappeler qu’aucun temps d’écran n’est recommandé pour les enfants de moins de deux ans.

« On veut que tout le monde soit au courant que de 0 à 2 ans, c’est vraiment à proscrire, sauf dans des situations très particulières », indique le ministre.

Le temps d’écran encadré par un enseignant ou un parent est par ailleurs « différent » du temps d’écran passé seul, ajoute-t-il.

« Il faut vraiment accompagner son enfant et l’encadrer, [il faut] le moins possible le laisser seul devant l’écran et s’assurer aussi que l’on montre l’exemple, comme parent », affirme M. Carmant.

D’ici trois ans, 16,5 millions $ seront alloués pour faire davantage de sensibilisation, augmenter les services et financer la recherche sur le sujet.

À ceux qui considèrent que cette stratégie n’en fait pas assez pour encadrer l’usage des écrans, le ministre rétorque qu’il n’y a pas de consensus parmi les experts : « C’est un problème qui est important. Notre but, c’est de soutenir les parents et les enseignants, et non pas de se substituer à eux. »