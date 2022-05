Troque ton ticket: Rimouski emboite le pas

Le programme Troque ton ticket va faire son apparition à Rimouski.

Grâce à cette initiative qui a été mise en place ailleurs au Québec, les cyclistes et les piétons pourront faire annuler leur constat d’infraction, en échange d’une séance d’information gratuite sur les bons comportements à avoir sur la route.

Il y a certaines limites par contre dans ce programme. Par exemple, il s’adresse uniquement aux piétons et aux cyclistes qui se font prendre en train de commettre une infraction au code de la sécurité routière. Donc ça ne s’adresse pas aux automobilistes ni aux motocyclistes.

Également, ce n’est que pour une seule fois. Donc si vous avez deux billets, un seul sera annulé, et si vous vous faites prendre une autre fois, vous ne pourrez pas faire annuler votre nouveau billet.

Ce qui motive la Ville de Rimouski et la Sûreté du Québec, c’est qu’il y a encore beaucoup de piétons et de cyclistes qui affirment ignorer les règlements lorsqu’ils se font interpeller par des agents.

C’est Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal qui a été la première municipalité à instaurer un tel programme qui s’est tout d’abord adressé aux cyclistes en 2016, puis aux piétons en 2018.

Toujours sous le thème de la sécurité routière, la Ville de Rimouski va diminuer la vitesse permise sur la 132. Plus précisément, les automobilistes devront rouler à maximum 50 km/h sur les boulevards Saint-Germain, René-Lepage et Jessop, soit entre le quartier Sacré-Cœur, et le Carrefour Rimouski.