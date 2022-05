Un long repos bénéfique pour l’Avalanche

Première équipe de la Ligue nationale à se qualifier pour la deuxième ronde des séries éliminatoires, l’Avalanche du Colorado a pleinement profité de ses jours de repos et est prêt à en découdre avec les Blues de St. Louis.

Au moment de sauter sur la patinoire du Ball Arena, mardi, pour le premier duel, huit jours se seront écoulés depuis le dernier match de premier tour des hommes de l’entraineur-chef Jared Bednar, qui ont balayé les Predators de Nashville. La fébrilité est bien présente dans le vestiaire de ceux qui ont conclu la saison régulière au premier rang de l’Association de l’Ouest.

«Je suis tanné d’attendre, a admis Bednar, lors de son point de presse, dimanche. Nous avons eu besoin de quelques jours pour se reposer et quand nous avons su que St. Louis était notre prochain adversaire, nous avons eu besoin, les entraineurs, de quelques jours pour préparer un plan et le présenter aux joueurs. Nous sommes prêts.»

«Nous avons eu quelques bons entraînements, a quant à lui mentionné Nathan MacKinnon, lors de sa rencontre avec les médias, lundi. Tout le monde est prêt et concentré. C’est bien de voir que tout le monde est sur la même longueur d’onde. Je suis excité de jouer.»

Contrairement à la pensée populaire, les patineurs de l’équipe qui évolue à Denver ne voient pas cette longue période sans jouer comme une façon d’accumuler la rouille, dont ils devront se débarrasser dans les premières minutes du premier match, mais plutôt comme un gros avantage.

«C’était bien d’avoir quelques journées de congé, d’être en mesure de reposer notre corps, mais aussi notre esprit, de pouvoir décrocher totalement, de dire Gabriel Landeskog. Le repos est un avantage à ce temps-ci de l’année. Même les Blues ont conclu leur série [contre le Wild du Minnesota] en six matchs et ils bénéficient d’environ cinq jours de congé. Je ne crois pas [au concept de la rouille après un trop long congé], je pense que c’est une bonne chose, particulièrement quand on s’embarque dans une longue série difficile comme celle-ci.»

Du temps précieux pour Kuemper

Personne n’aura sans doute apprécié les jours de congé autant que le gardien Darcy Kuemper. Lors d’un jeu accidentel, durant le troisième match contre les «Preds», le portier a vu la palette du bâton de Ryan Johansen pénétrer au travers du grillage de son masque, l’atteignant au niveau de l’œil.

Il avait non seulement quitté la rencontre, mais aussi raté le quatrième duel, lui dont la vision était grandement réduite en raison de l’enflure.

«[Mon oeil] va bien, je peux voir maintenant», a-t-il lancé, le sourire aux lèvres.

«Je n’ai pas compris ce qui s’était passé jusqu’à ce que je vois la reprise. C’est arrivé tellement rapidement. C’est toujours effrayant quand tes yeux sont impliqués, mais j’ai été chanceux que ce ne soit pas pire.

«Personnellement, c’était bien d’avoir tout ce temps pour soigner la blessure et retrouver mon rythme.»

L’homme masqué tentera de poursuivre sur ses succès, lui qui avait préservé une fiche de 2-0-0, une moyenne de buts alloués de 1,63 et un taux d’efficacité de ,934 avant l’incident.