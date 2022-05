Victimes d’actes criminels: le réseau d’aide veut se renforcer

Le Réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) veut se renforcer pour sensibiliser davantage la population à l’occasion de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels qui se tient du 15 au 21 mai.

Les CAVAC ont enregistré plus 87 5000 crimes contre la personne en 2020 à travers tout le Québec, alors que les bénévoles des CAVAC ont soutenu des milliers de personnes victimes ou témoins d’infraction criminelle.

Reconnu pour son rôle dans la mise en place des tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, le Réseau cherche à étoffer ses équipes pour aider les personnes victimes ou témoins d’infractions criminelles ainsi que leurs proches.

Avec ses 17 centres et quelque 185 points de service au Québec, l’organisme offre des services d’intervention post-traumatique et psychosociale, d’accompagnement à travers le processus judiciaire et de l’information sur les droits et les recours.