12 héros de l’ombre honorés

Photo courtoisie, Daniel Jalbert Voici les 12 personnes honorées. À l’avant, on retrouve Andréanne Careau, Josélito Corneli, Keven Lemay, Jean-Benoît Falardeau et Mathieu Cloutier. À l’arrière, on retrouve Benjamin Bréard, Laurence Rousseau, Guillaume Ouellet et Chloé Déry-Drolet. Sont absents de la photo : Abdulhadi Al Ezzi, Bradley Purcell et Marie-France Rioux.