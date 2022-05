RHÉAUME, Gilbert



Au CHU l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 mai 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Gilbert Rhéaume, époux de dame Catherine Lafond, fils de feu dame Marie-Blanche Auclair et de feu monsieur Lorenzo Rhéaume. Il demeurait à Saint-Émile. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléances le jeudi 19 mai 2022,de 12h30 à 13h30 etLes cendres seront déposées columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Outre son épouse, Catherine Lafond, il laisse dans le deuil, ses enfants: Manon (Gaétan Rhéaume), Eric (Nancy Rhéaume); ses petits-enfants: Audrey Rhéaume (Jean-Luc Gervais), Gabriel Rhéaume (Alexandra Bourassa), Jeffrey Rhéaume et Jérémy Rhéaume; ses arrière-petits-enfants: Raphaël, Victor et Charlotte; ses sœurs: Jeanine, Marthe (Gaétan Beaulieu); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: André Lafond (Julie Gagné), feu Bruno Lafond (feu Marcelle Gadoury), feu Benoît Lafond, feu Ginette Lafond (Yves Talbot), Lucette Lafond (Gilles Cassista), feu Line Lafond; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(e)s.