CORBIN, Paul



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 mai 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Paul Corbin, fils de feu dame Juliette Champagne et de feu monsieur Gérard Corbin. Il demeurait à Québec.de 13 h 30 à 15 h 30.Il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Guy (Johanne Gallant), Johanne (Claude Tremblay) et Alain (Nancy Duval); ses petits-enfants : Sabrina, Jonathan Tremblay, Tanya Tremblay, Maghali Tremblay, Geneviève et Jérémy, ainsi que ses arrière-petits-enfants, autres parents et de nombreux amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer , 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél. : 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca