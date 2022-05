Les funérailles collectives de Gilles Kègle



Gilles Kègle ainsi que ses collaborateurs et collaboratrices, vous invitent cordialement à participer à cette célébration de prières et la messe pour ces personnes décédées :Denis Giguère, Charles Gagnon, Paul-Émile Tremblay, Julien Pigeon, Pierre Leger, Joseph-Laurent Groleau, André Brassard, Denise April, Steeve Larrivée, Jean-Guy Lavallée, Jean Vézina, Martine Thibeault, Claude Edward, Louis Bellemare, Roland Buissière, Martin Blondeau, Claude Blanchet, Louise Fleury, François Bédard, Guy Tétreault, Martin Michaud, François Collin, Henrich Ludovic Lovasz, Jean-Marc Tardif, Jean-Marie Bernard, Pierre Massé, Russel Blais et Gaétan Bouchard. Ils laissent dans le deuil plusieurs parents et ami(e)s, dont Gilles Kègle et l'équipe de la Fondation Gilles Kègle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Qc), G1K 6M7, tel : (418) 524-2626.