LESSARD, Ghislain



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 11 mai 2022 à l'âge de 73 ans et 11 mois, est décédé monsieur Ghislain Lessard, fils de feu monsieur Léo Lessard et feu dame Clara Lachance. Il demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 10h00 à 11h00. Les cendres seront déposées au cimetière de Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil ses frères et ses belles-sœurs: Rosaire (Hélène Darveau), Léopold (Claudette Morel), Fernand (Nancy Bérubé) et il était le frère de feu Richard; son neveu et sa nièce: Carl Bérubé, Danielle Lessard (Daniel Lachance) et leurs enfants Maxim et Mathieu Lachance. Il quitte également plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et du Centre Saint-Augustin pour l'attention portée envers Ghislain et les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don au Centre d'hébergement St-Augustin, 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, Québec, Qc G1C 1Z2, fondationpausebonheur.com.