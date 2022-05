Le choc des générations était des plus frappants lors du congrès qui a réuni les maires et mairesses à Québec, la fin de semaine dernière, et l’est d’autant plus dans la région de la capitale.

Le gouvernement du Québec devrait saisir davantage l’urgence climatique, a statué Bruno Marchand au congrès de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Sa pensée résume bien la préoccupation de la nouvelle génération d’élus.

« On va prendre le mur », a lancé le maire de Québec, invitant le gouvernement à poser des « gestes concrets et vigoureux » et à donner des moyens aux municipalités.

La lutte aux changements climatiques, a souligné Daniel Côté, président de l’UMQ et maire de Gaspé, « c’est la priorité qui doit guider nos décisions [...] C’est le défi numéro un de notre époque ».

Plus de dépenses

La nouvelle génération d’élus s’inquiète des effets du réchauffement climatique sur l’environnement et les dépenses des villes. La meilleure façon d’agir consiste à revoir l’aménagement du territoire, a fait valoir M. Côté. « On ne peut plus développer nos municipalités comme avant [...] Une fois qu’un projet est réalisé, il est trop difficile de revenir en arrière. »

Le problème, c’est que même si elles croulent sous les nouvelles responsabilités, les villes ne peuvent encore s’en remettre qu’aux revenus de taxes foncières. Cela favorise l’étalement urbain.

Contraste marquant

Dans l’autre camp se trouve le gouvernement du Québec, qui paraît reculé par le tonnerre. Lors du même congrès, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, s’est faite avare de contenu concernant sa politique d’aménagement du territoire qu’elle promet de présenter bientôt. Le cadre d’application ne sera connu qu’en 2023.

Le premier ministre Legault s’est montré fermé à toute modification à la fiscalité municipale. Il a aussi provoqué un silence écrasant lorsqu’il a évoqué le troisième lien. Ce projet, défendu par le maire de Lévis, apparaît plus que jamais dépassé.

Gilles Lehouillier pousse l’audace jusqu’à affirmer qu’il ne provoquera pas d’étalement urbain, envers et contre l’opinion de nombreux experts en aménagement du territoire. Heureusement qu’il y a de nouveaux élus avec les priorités à la bonne place, comme on dit.