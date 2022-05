Des séries incroyables!

Que demander de plus ? Cinq séries qui se rendent à la limite de sept parties, dont trois qui se décident en prolongation. C’est incroyable. Je n’ai jamais vu une première ronde éliminatoire aussi excitante et on peut dire que la Ligue nationale est en santé.

Peu importe que les matchs se terminent 1 à 0 ou 7 à 2, on voit des spectacles enlevants tous les soirs et ça promet pour le deuxième tour avec les batailles de l’Alberta (Oilers contre Flames) et de la Floride (Panthers contre Lightning), en plus des Hurricanes qui se frotteront aux Rangers et des Blues à l’Avalanche.

Les défenseurs sont plus mobiles que jamais, les attaquants sont créatifs et les gardiens se distinguent. Il y en a pour tous les goûts.

Des joueurs de l’Ombre

Je crois que l’on peut affirmer que c’est le meilleur hockey qu’on a vu dans nos vies. Même les troisièmes et quatrièmes trios offrent des pièces de jeu électrisantes.

Samedi à Toronto, c’est un joueur anonyme comme Nick Paul qui a joué les héros avec deux buts pour les champions en titre, et dimanche, c’est Johnny « Hockey » Gaudreau qui enfile l’aiguille en prolongation avec un tir parfait pour faire passer les Flames au prochain round.

Dommage pour le gardien de 23 ans des Stars, Jake Oettinger, qui s’est fait un nom dans cet affrontement et surtout dans le septième match par une performance remarquable de 64 arrêts.

Markström solide

Par contre, je me réjouis pour son vis-à-vis et mon ancien partenaire, Jacob Markström, qui n’a reçu que 28 tirs, mais qui est demeuré concentré tout au long de la rencontre. C’est le genre de situation qu’il avait de la difficulté à gérer lorsqu’il était plus jeune. Il a gagné en maturité et on a vu pourquoi il est un finaliste au trophée Vézina.

Les Flames seront à surveiller et même si les Oilers misent sur le duo infernal de Connor McDavid et Leon Draisailt, d’après moi, cette série albertaine se jouera devant le filet et Markström aura le meilleur sur le quadragénaire Mike Smith, qui a tout de même bien fait contre les Kings.

Le malheur des Leafs

Comment ne pas sympathiser avec les Maple Leafs de Toronto et avec leurs partisans ? Si les Leafs se sont effondrés en 2021 face au Canadien après avoir mené la série 3 à 1, ils n’ont pas à rougir de leur effort contre le Lightning. Cette série était digne d’une finale de la Coupe Stanley. Tout le monde a fait son travail à Toronto, incluant le directeur général Kyle Dubas et l’entraîneur Sheldon Keefe.

Cette formation s’en va dans la bonne direction. Il ne leur manque qu’un ou deux joueurs.

Le gardien Jack Campbell a fait son boulot, mais on ne peut pas lui demander d’être meilleur qu’Andrei Vasilevskiy. À 1,8 million $, il était une véritable aubaine et je crois qu’il mérite un nouveau contrat aux alentours de 4,5 millions $ sur une période de trois ou quatre ans.

L’importance d’un bon gardien

Du côté des Penguins et des Bruins, on se demande si ce n’est pas la fin d’une époque. J’ai hâte de voir ce qu’il adviendra de Patrice Bergeron à Boston.

L’expérience des Penguins a failli leur donner la victoire sur les Rangers. Avec leur gardien Tristan Jarry en santé dès le début de la série, l’histoire aurait pu être différente.

Les Capitals sont encore dangereux, mais ils devront régler leur problème devant le filet. On voit à quel point c’est difficile de gagner sans un gardien numéro un et je félicite la décision de l’entraîneur-chef des Rangers, Gerard Gallant, d’avoir accordé toute sa confiance à Igor Shesterkin sans aucune hésitation, même s’il n’a pas été à son meilleur face aux Penguins. Il semblait en confiance dans le septième match et ça risque de payer face aux Hurricanes.

Entrefilets

Carey Price finaliste

Ce ne fut pas une année facile pour Carey Price et il a dû surmonter beaucoup d’adversité pour revenir au jeu en fin de saison. Bravo et tant mieux pour lui qui se retrouve parmi les finalistes au trophée Bill-Masterton ! Je me suis déjà exprimé sur le sujet et je le voyais davantage comme un candidat à ce trophée la saison prochaine. Espérons surtout qu’il pourra jouer une campagne complète.

Peter DeBoer congédié

Je ne pleurerai pas sur le congédiement de Peter DeBoer comme pilote des Golden Knights de Vegas. À mon avis, il a besoin de se moderniser et de mieux gérer ses gardiens. Ça n’a pas été facile avec Marc-André Fleury en 2020-2021 ni cette saison avec Robin Lehner. Les blessures n’ont pas aidé, mais si les Knights ont raté les séries, le directeur général Kelly McCrimmon doit aussi se regarder dans le miroir.

Mes prédictions

J’avais prédit six des huit gagnants du premier tour. Je me suis trompé avec les Bruins et le Wild. Maintenant, je vois l’Avalanche en cinq sur les Blues, les Flames en sept sur les Oilers, le Lightning en sept sur les Panthers et les Rangers en sept sur les Hurricanes. Le duel de la Floride est celui qui m’intéresse le plus. Je crois que le gardien des Panthers Sergei Bobrovsky ressentira moins de pression et qu’il livrera la marchandise. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour battre Andrei Vasilevskiy.

Le trône à Vasilevskiy

Il n’y a plus aucun doute que le titre de meilleur gardien au monde appartient à Andrei Vasilevskiy. D’accord, il n’a pas connu sa meilleure saison, mais contre les Leafs il était là quand ça comptait. L’homme masqué de Tampa Bay n’est pas seulement talentueux, il excelle sous la pression. Il ne perd jamais deux parties éliminatoires d’affilée et il gagne ses matchs numéro sept. Qui dit mieux ?